Jhonattan Vegas, contra los grandes en el US Open de golf

Con el regreso del estadounidense Tiger Woods a los primeros planos para enfrentarse con una nueva generación de estrellas liderada por el actual bicampeón, su compatriota Brooks Koepka, la 119.ª edición del US Open de golf, que se celebra en Pebble Beach (California), tiene todos los condimentos para quedar en la historia. En esta edición también participará el venezolano Jhonattan Vegas.

Koepka, de 29 años de edad, tiene la oportunidad de hacer lo que solo un golfista ha logrado antes que él: ganar un tercer título consecutivo en el US Open.

Han pasado más de 100 años desde que Willie Anderson logró esta hazaña y Koepka dice que no hay mejor lugar para perseguir la historia que Pebble Beach, donde cinco ediciones anteriores han dejado recuerdos perdurables en este campeonato.

"Es un lugar tan especial", dijo Koepka sobre el curso escénico que abarca la costa del Pacífico. "Solo la historia que hay detrás. Mire a los jugadores que han ganado aquí en Pebble, algunos de los mejores jugadores que han jugado este deporte". Jack Nicklaus ganó el primer Abierto de los Estados Unidos en Pebble Beach en 1972. Diez años más tarde fue Tom Watson y en 1992, Tom Kite. Woods triunfó en 2000 con 15 aplastantes golpes de ventaja, todavía una marca en el US Open.

Desafío casi imposible. Koepka sabe que la historia está en contra en su intento de lograr el tricampeonato. "Sé que las probabilidades se acumulan aún más en mi contra ahora", dijo Koepka, que señaló que "es difícil ganar el mismo evento tres veces seguidas".

El último jugador en ganar tres años consecutivos un torneo de Grand Slam fue Peter Thomson, cuando se impuso en el Abierto Británico en 1954, 1955, 1956, 1958 y 1965. El último jugador en ganar un evento del Tour de la PGA Tour tres años consecutivos fue Steve Stricker en el John Deere Classic en 2009, 2010 y 2011.

Woods ganó el mismo torneo seis veces en cinco eventos en al menos tres años seguidos, por lo que quizás no sea de extrañar que regrese a Pebble Beach 19 años después de su triunfo en 2000.

Después de haber consolidado su regreso al circuito con su decimoquinto Masters de Augusta, Woods dice que está "tomando la tendencia en la dirección correcta". Dustin Johnson también figura entre los contendientes, así como el norirlandés Rory McIlroy, que tomó aire el fin de semana al ganar el Abierto de Canadá. Phil Mickelson, quien cumplirá 49 años el domingo, considera que Pebble Beach le ofrece una de las últimas oportunidades para finalmente capturar el US Open. Koepka reconoce que la amenaza real de un tricampeonato histórico se reduce a "unos pocos jugadores". "Así es como lo veo, cómo veo entrar en cada torneo", indicó. Nada parecido.

Vegas en acción. Por supuesto, Pebble Beach, con su campo de par 71 y 7.075 yardas de recorrido, tendrá algo que decir. "No hay nada como jugar un US Open en Pebble Beach", afirmó Woods. "El campo de golf no es demasiado largo. No es muy grande en ese sentido, pero es complicado". "Todos los greens son blancos inclinados, muy pequeños", señaló.

El US Open contará con una nutrida presencia de españoles con Jon Rahm, Adri Arnaus, Rafa Cabrera Bello y Sergio García. También estarán los argentinos Julián Etulain y Emiliano Grillo, los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, el venezolano Jhonattan Vegas y el chileno Guillermo Pereira.