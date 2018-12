Ex jefe del Comité Olímpico de EE UU sabía de los abusos de Larry Nassar

Scott Blackmun, ex jefe del Comité Olímpico de Estados Unidos (USOC), fue informado de las acusaciones de abuso contra el ex médico del equipo de gimnasia (USAG) Larry Nassar en 2015, pero no tomó ninguna medida hasta que el escándalo estalló públicamente más de un año después.

Un reporte oficial de 233 páginas, publicado después de una investigación exhaustiva del escándalo, acusó a Blackmun y a Alan Ashley, actual jefe de rendimiento deportivo del USOC, de la inacción después de que se le informara por primera vez sobre las acusaciones de abuso contra Nassar, en julio de 2015.

El informe independiente, realizado por el bufete de abogados de Boston Ropes & Gray, pintó una imagen fulminante de una falla sistémica que permitió a Nassar abusar de cientos de atletas.

El ex médico fue encarcelado de por vida a principios de 2017 por el abuso sobre más de 250 atletas, incluidas varias estrellas de los equipos ganadores de la medalla de oro de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016.

"Si bien Nassar es el máximo responsable de abuso de décadas contra niñas y mujeres jóvenes, no operó en un vacío. En cambio, actuó dentro de un ecosistema que facilitó sus actos criminales", señala el informe.

Culpa compartida

El Comité Olímpico de Estados Unidos, la USAG, los entrenadores y los médicos compartieron la culpa por permitir que Nassar lleve a cabo sus delitos, según el informe.

"Estas instituciones e individuos ignoraron las alertas rojas, no reconocieron los comportamientos, en algunos casos atroces, y descartaron pedidos claros de ayuda de niñas y mujeres jóvenes que estaban siendo abusadas por Nassar", dice el resumen.

El informe dice que el abuso de Nassar fue una "manifestación de fallas más amplias en la USAG y el USOC para adoptar políticas y procedimientos apropiados de protección infantil para garantizar una cultura de seguridad para los atletas jóvenes".

Joan McPhee y James P. Dowden, los investigadores principales del informe, dijeron que Blackmun y Ashley fueron alertados por Steve Penny, ex jefe de la USAG, de que Nassar debía ser reportado a la policía. Sin embargo, ni Blackmun ni Ashley compartieron la información con otros miembros de la junta o directores de USOC o con el equipo de SafeSport del Comité Olímpico.

La investigación, que había sido encargada por USOC, incluyó más de 100 entrevistas, muchas de ellas con empleados actuales y anteriores del equipo de gimnasia y el Comité Olímíco durante un período de 10 meses.

Los investigadores revisaron más de 1.3 millones de documentos como parte de su investigación, que cubre las denuncias que se remontan a principios de la década de 1990.