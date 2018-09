“En el IND vi a compañeros llorando porque sus padres no tenían para comer”

En los últimos 10 años los atletas venezolanos se destacaron nacional e internacionalmente en las competencias más importantes. Sin embargo, la situación económica que enfrenta el pais también ha afectado al deporte nacional. Los competidores necesitan los implementos necesarios y la alimentación correcta para presentarse en las distintas disciplinas, algo que actualmente se ha convertido un reto en Venezuela.

Borman Angulo, atleta de Karate Kempo que renunció a la selección nacional y al título de campeón mundial en 2017 luego de las protestas en el país, aseguró que ahora los competidores necesitan que el Estado cubra los gastos debido a las dificultades económicas que tienen para adquirir "hasta una bolsa de comida que no cubre las necesidades alimenticias que requieren los deportistas".

“En el Instituto Nacional del Deporte observé a compañeros llorando porque sus padres no tenían para comer y no tenían cómo brindarles algo de comida. Ningún deportista puede estar feliz representando a un país, cuando psicológicamente se encuentra afectado, cuando su familia no tiene comida”, indicó Angulo en exclusiva para El Nacional Web.

El ex campeón mundial acotó que hay deportistas que denuncian las irregularidades y la crisis entre colegas, pero no lo hacen ante los medios de comunicación y las autoridades correspondientes porque esperan los beneficios prometidos.

“Hay atletas que por seguir participando en competencias internacionales, solicitar una casa o un carro y tener la esperanza de que se los den, los lleva a ser un poco más indolentes a lo que están padeciendo todos, pero cuando te reúnes con ellos en las instalaciones deportivas, se quejan, critican y hablan, pero ninguno acciona”.

Crisis y corrupción en los órganos deportivos

A pesar del silencio de algunos, la mala organización de las autoridades ha ocasionado que muchos atletas sí denuncien los casos de corrupción y las irregularidades en diferentes áreas de las instituciones, que afectan el desarrollo de las disciplinas deportivas nacional e internacionalmente.

“Los casos de corrupción en el Ministerio del Deporte siempre han existido y los atletas los hemos denunciado, por eso nunca acompañamos en las locuciones al presidente Hugo Chávez a pesar de que nos lo solicitó. Habían disciplinas que tenían hasta tres federaciones y eso lo estaba permitiendo el Ministerio; ahora se ha agudizado más. Vemos a un ministro del Deporte que a su vez es el presidente del Instituto Nacional del Deporte y también es Ministro de la Juventud, entonces es él mismo el que paga y se da el vuelto”, dijo.

La crisis en las diferentes organizaciones deportivas ha aumentado drásticamente en los últimos años. Instalaciones dañadas, falta de equipos e implementos necesarios para la práctica deportiva y deportistas que no participan en competencias internacionales porque no pueden trasladarse a los eventos, son algunos de los casos que se registran.

“Seguramente en los Juegos Centroamericanos pudimos tener entre ocho y 10 medallas más, pero la ineficiencia del Ministerio y del IND llevaron a que la Federación de Boxeo y los atletas de esta disciplina abandonaran la competencia, porque en los clasificatorios en México no les otorgaron los recursos, no les dieron sus boletos aéreos y por lo tanto no pudieron clasificar a los juegos”.

El Dato. Desde el año 2017 se han registrado cinco casos en que delegaciones venezolanas se declararon en forfeit (inasistencia) por no poder asistir a las competencias, debido a problemas con la emisión de los boletos aéreos. Los casos sucedieron en la final del Grand Prix de voleibol femenino, en el debut de la Liga masculina del Mundial de Softbol, en el Panamericano de Esgrima y el último ocurrió con la delegación de Boxeo, que por no poder asistir al pesaje oficial en Tijuana, México, quedó descalificada.

Sin generación de relevo

La mayoría de las disciplinas no pueden desarrollar a sus deportistas plenamente por falta de recursos o por el deterioro de las infraestructuras deportivas; además, los Juegos Juveniles Nacionales no se realizan desde hace cuatro años, esto genera que una considerable cantidad de atletas tengan que abandonar la práctica deportiva o valerse de sus propios recursos para mantenerse en las competencias.

“El primer logro que desean lograr los deportistas es representar a su estado, porque eso dice que es uno de los mejores del país, y ya han pasado cuatro años sin los Juegos Juveniles Nacionales. Además, cuando se daban eliminaron las disciplinas no olímpicas y lo que ocurre con esos deportes es que los competidores se decepcionan, pues ya no tienen algo que los motive a seguir, por lo que toman otros caminos”, comentó Angulo.

Los más perjudicados por esta situación son los jóvenes que no pueden cumplir sus sueños de representar a Venezuela en las diferentes disciplinas deportivas, y los venezolanos que quieren enorgullecerse de todos sus compatriotas, que a pesar de las inmensas dificultades, cuando pueden competir dejan el nombre del país en alto.