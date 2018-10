La historia de la atleta venezolana que participará en el Ironman de Miami

Anita Petrosini, atleta venezolana, comenzó su carrera deportiva a los 26 años de edad cuando empezó a correr varios kilómetros de distancia y prepararse para diversas competencias.

“Nunca hice deporte de pequeña, ni gimnasia, ni tenis, ni natación. Pudiera decir que hasta era anti deporte. Pero a los meses de haber tenido a mi bebé, fue que decidir darle un vuelco a mi vida", comentó la atleta venezolana.

Petrosini ha pasado 10 años sumergida de lleno en los deportes. Hizo varios Medio Ironman en el camino, y a los 35 años, ya estaba participando en un Full Ironman. “Convertirme en deportista me hizo mejor persona, me volvió más sensible, más humana, más disciplinada, más consiente. Sin buscarlo, eso generó en mí una mujer que quiere que otras mujeres vivan lo que yo viví”, aseguró la atleta.

La venezolana fundó con su amiga y colega ‘fit’ Glenda Pietri, un gimnasio llamado FitBox Caracas en donde las mujeres van a hacer boxeo de una forma divertida. "Me gusta rodearme de mujeres con propósito, bellas, capaces, yllenas de energía. Mujeres que inspiren, mujeres reales. Ver cambios en ellas con aportes míos, me llenan de mucha satisfacción”.

Luego de lograr con éxito dos Triatlones, en julio y agosto de este año. El nuevo reto para AnitaFit es realizar Medio Ironman el 11 de noviembre en la ciudad de Miami, el cual consiste en realizar 2000 metros de nado, 90 kilómetros de bicicleta y 21 km corriendo.

Sobre esta importante experiencias para su carrera, Petrosini admite de forma muy humilde que su reto no es ganar. "Quienes ganan en esta distancia, ya son profesionales o se dedican a esto 100%. Mi meta es simplemente realizarlo y llevarme mi medalla con el mejor performance posible para con ello generarme una satisfacción a mi misma”, concluyó.

Para conocer mucho más sobre la historia y aventuras de Petrosini; pueden seguirla en sus redes sociales @SoyAnitaFit y @FitBoxCaracas en Instagram.

Con información de nota de prensa.