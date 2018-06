Hinchas argentinos lloran: “El equipo no jugó a nada”

Para cuando sonó el pitazo final de la derrota de Argentina 3 a 0 con Croacia, ya se había ido casi todo el público que vio el encuentro en una pantalla gigante en la Plaza San Martin, en Retiro. La mitad de los hinchas se fue luego del segundo gol, cuando aún restaban 10 minutos.

"¡Una decepción más! El equipo no jugó a nada. Messi no funcionó. Que le dé triunfos al Barcelona porque en Argentina no anda", dijo indignado Miguel González, de 50 años de edad.

Mientras, Walter Romero, dijo: "Si jugamos así no vamos a ir a ningún lado. A Sampaoli no se le cae una idea".

También expresó su desazón Betty Solá, que llevó mate y quería sentir la emoción de ver el partido con una hinchada grande: "Me voy triste. Ahora hay que esperar a Nigeria".

Tan frío como la tarde, el equipo argentino en ningún momento de los 90 minutos logró despertar entusiasmo en la hinchada, que vio el partido en silencio. Los bombos, las vuvuzelas y los cantos quedaron silenciados por los nervios y la angustia.

En la plaza se habían abarrotado miles de personas de distintos barrios porteños. Oficinistas, turistas, trabajadores y vecinos se fueron a sus casas con la cabeza gacha.

La selección argentina no tiene margen de error. La derrota la dejó muy complicada para la definición del Grupo D. La clasificación a octavos de final todavía es posible, pero depende de algunos factores.

Si Islandia vence hoy a Nigeria, Argentina deberá ganar y esperar que los islandeses pierdan contra Croacia. Si eso ocurriera, habrá que analizar la diferencia de gol.

Cualquier otro resultado de los vikingos en la última fecha dejaría a los de Sampaoli sin posibilidades. Con un empate, Croacia se asegura el primer lugar del grupo e Islandia la clasificación.

Si Nigeria e Islandia empatan, la albiceleste debe ganar en la última fecha y esperar que Islandia no sume de a tres. Podría haber un empate triple con dos puntos cada uno y se definiría por diferencia de gol.

Si Nigeria derrota a Islandia, Argentina deberá ganar y esperar que los isleños no venzan en la última fecha o ligar una diferencia de gol favorable. Un empate o derrota ante los africanos la dejará fuera de los octavos de final.