Héroes sobre el asfalto

Los 490 corredores que se inscribieron en la Caracas 42K tenían que darle dos vueltas al circuito. Otra gran cantidad de deportistas hizo la ruta por fuera, sin número, pero fueron la caraqueña Arelys Rodríguez y el merideño Dídimo Sánchez los que lograron alzar los brazos en señal de victoria, en la prueba que salió y culminó en el Parque Los Caobos.

Arelys Rodríguez, foto: Cortesía / Edixon Gámez / COV

Rodríguez, una atleta de 39 años de edad y que hacía la ruta larga por primera vez en su carrera, estaba sorprendida en la meta. “Es la primera vez que corro esta distancia. Al principio sufrí bastante, pero después lo disfruté. Ahora resulta que, como campeona nacional, me tocará representar a Venezuela en la Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán este año en Barranquilla. La verdad es que ha sido un gran día”, dijo la corredora que vive Parque Central y se entrena en el sitio donde se realizó la contienda. Paró los cronómetros en 2 horas 53 minutos 53 segundos.

Sánchez, por su parte, salía como favorito, pero en las primeras de cambio no estaba entre los punteros. “Alcancé a Alfredo Pirela que estaba en la punta, en el kilómetro 35. De allí en adelante me enfoqué en llegar a la meta y lo logré”, señaló el atleta que vive con su familia y se entrena en Paipa, Colombia y que agenció un tiempo de 2:26:28.

Aun cuando se notó la ausencia de corredores extranjeros que pudieran calibrar a los venezolanos, la prueba de ayer, que contó con el concurso de la Asociación Maratón 42K, la federación, el IND y el COV, tuvo una buena organización. “Era muy difícil traer corredores de afuera, porque teníamos que pagarles los pasajes. Gracias a Dios todo salió bien”, indicó Wilfredys León máximo directivo del atletismo nacional.

El caso Pirela. El joven zuliano también vive y se entrena en la altura de Paipa en Colombia. El viernes comenzó su travesía para estar en la prueba caraqueña. Viajó de Paipa a Bogotá y de allí a la frontera de Maicao. Todavía en suelo neogranadino, le robaron todas sus partencias. “Estuve a punto de desistir, pero Marcos Oviedo y Wilfredys me dijeron que me viniera y ellos me dieron apoyo. Aquí corrí con unos zapatos remendados, me prestaron de todo, hasta los interiores y pude correr”, señaló el atleta que terminó segundo con un tiempo de 2:27:56 y quien se adjudicó 400 dólares que, sin dudas, le servirán para seguir adelante con su carrera. Tres héroes sobre el asfalto caliente de Caracas.

El Dato

Los ganadores, Arelys Rodríguez y Dídimo Sánchez recibieron un premio de 700 dólares, más la confirmación de que estarán en los CAC de Barranquilla