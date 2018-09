Henry Querales, el venezolano que dirigió La Decisión de Antoine Griezmann

A solo un día de partir con la selección de Francia hacia Rusia, donde se coronó campeón del mundo, Antoine Griezmann tomó una de las decisiones más importantes de su carrera: rechazar la oferta del FC Barcelona y continuar con el Atlético de Madrid, con el fin de conquistar la Liga de Campeones.

"Necesito decirle a la gente que me quiero quedar", expresó con una sonrisa el delantero en el documental titulado La Decisión, dirigido por el venezolano Henry Querales, creador de la productora Hartemudo. El trabajo fue producido por Kosmos Studios, que pertenece al grupo inversor de Gerard Piqué, quien estuvo al margen del rodaje hasta que se entregó el resultado final.

El documental de 40 minutos de duración revela el mes y medio de incertidumbre que atravesó el francés para definir su futuro, desde mediados de abril hasta la primera semana de junio. De hecho, fue pitado por la afición colchonera en el último partido de liga, disputado en el estadio Wanda Metropolitano, a cinco días de ganar la Europa League y terminar como el Jugador Más Valioso de aquella final.

“Él lo paso realmente mal. Tenía una decisión muy importante entre manos y nosotros solamente queríamos contar ese proceso. Todo lo que se ve en el documental es cronológico y 100% verídico. No teníamos pautas ni planes de grabación. El clima siempre fue de confianza y normalidad. Disfrutamos sus goles y vivimos su tensión del no saber qué hacer”, indicó Querales en exclusiva a El Nacional Web.

Humilde, leal y familiar. De esta forma califica el director audiovisual a Griezmann, con quien congenió desde el momento en que se conocieron, debido a los aspectos que guardan en común: el buen sentido del humor, el gusto por la música americana y la NBA. Incluso, llegaron a jugar Fortnite, uno de los videojuegos más populares de este año.

“Hemos tenido empatía y eso nos permitió obtener imágenes en un clima de confianza total”, agregó.

Henry Querales en la filmación de La Decisión

Con el uso de cámaras pequeñas, sin iluminación ni micrófonos, la intención del material audiovisual era interferir lo menos posible en los procesos del futbolista, sin generar situaciones forzadas, para crear un entorno natural en todo momento y así captar la esencia del jugador.

“El proyecto me dejó una sensación increíble. Creo que hicimos un trabajo muy puro. Si hubiésemos querido intervenir o guionizar lo más mínimo, quizás tendríamos mejor luz o un sonido más limpio en algunas tomas. Creo que acertamos en elegir la manera orgánica y real de contar la historia”, explicó.

Los inicios de Querales

Durante su adolescencia, el creador de la productora Hartemudo se visualizó ganándose la vida como deportista. Sin embargo, cuando esa idea dejó de ser real, heredó una cámara y fue amor a primera vista. Con el tiempo, aprendió a contar historias en el mundo audiovisual, pues estudió fotografía y realización de cine y televisión.

“En 2014, ya en la carrera, todo empezó con un email. Vi por Youtube a dos artistas que se llaman Conciencia Urbana; se dedicaban a improvisar en el metro de Madrid alegrando los días a los viajeros. Yo pensé que eran venezolanos (eran de las Islas Canarias) y les escribí para ofrecerles mis servicios como realizador, obviamente gratis, y ellos aceptaron”, dijo.

A raíz de su primer proyecto, a Querales se le abrieron las puertas en emisoras importantes de España, como Rock FM, Megastar FM, Cadena 100 y Los 40. En esta última exploró la producción en el ámbito deportivo con el periodista español Héctor Fernández, en la cual no solo trabajó con Griezmann, también con Thibaut Courtois, cuando aún era portero del Chelsea.

Además, ha laborado con artistas como Shakira, Camila Cabello, Nick Jonas o David Bisbal. “Es increíble compartir con ellos, aunque no pienso en quiénes son hasta que no termino el rodaje. Muchas veces escucho la música de los artistas con los que hemos trabajado y me impresiono. Mantengo amistad con alguno de ellos, pero siempre surge a posteriori, cuando entrego el proyecto”, comentó.

Henry Querales y Shakira

A su juicio, el artista que más impacto le generó fue Chris Martin, vocalista de Coldplay, su agrupación favorita. “Realmente siento que conocerle cambió mi manera de afrontar situaciones, en cuanto a lo que importa y a lo que no en la vida”, argumentó.

Respecto a sus futuros trabajos como director, adelantó: “En este momento estamos cerrando lo que creemos que será ‘el proyecto’. Aún no puedo decir nada. Hay muchas ideas y hay que tomar decisiones; pero todo lo que venga a partir de ahora sé que serán grandes oportunidades que nos harán crecer personal y profesionalmente”.

Nueve años sin ir a Venezuela

A los 13 años de edad, el director audiovisual emigró a España, donde prácticamente hizo vida compartida entre Madrid y Caracas hasta los 19 años, sin embargo, en 2009, un factor determinante hizo que dejara de viajar hacia Venezuela: el contexto que atraviesa el país.

“Con el tiempo casi no había vuelos, la delincuencia era mayor y mi gente (familiares y amigos) también ya se habían ido. Fue muy triste para mí dejar de ir definitivamente, pero era arriesgado y no valía la pena. Por desgracia, he sufrido desde lejos la muerte de algunos familiares y amigos por la situación del país”, contó.

Después de casi una década sin visitar su tierra, son muchas sensaciones las que Querales echa de menos, como comer en la calle, escuchar música de todo tipo en cada esquina y disfrutar del humor venezolano. “Me encantaría volver y trabajar en Venezuela. En un futuro, si las cosas se normalizan algún día, sería magnífico trabajar con un equipo de beisbol”, aseguró.