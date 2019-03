Golfista sancionado por doping enciende el debate por la marihuana

¿Culpable o inocente? El golf se debate en estos días acerca de Robert Garrigus, castigado con tres meses sin actividad oficial por dar positivo de marihuana. La noticia tiene impacto porque es la primera vez que el PGA Tour sanciona de manera pública a un golfista por consumo de drogas.

Siempre se rumoreó sobre casos anteriores, pero ahora se aclaró la situación a partir del endurecimiento de la política antidopaje en ese deporte. Con el inicio de la temporada 2017/2018, el PGA Tour decidió hacer públicos todos los casos positivos, sean por la causa que fueren, además de empezar a efectuar controles de sangre junto con los de orina que se hacían hasta entonces.

Con ese cambio se dejó de lado la discreta comunicación privada entre la entidad y el jugador, para dar paso a comunicados públicos de casos de doping, motivados tanto para mejorar el rendimiento como por drogas de abuso o recreativas.

Garrigus, de 41 años de edad, no criticó la sanción: reconoció que fue adicto al alcohol y a las drogas en su juventud. Tras conocerse la pena, fue él mismo quien explicó el motivo y pidió perdón por su comportamiento. Básicamente, asegura que se trata una recaída específica después de un largo período de abstinencia.

"Luego de un prolongado tiempo de sobriedad, tuve una recaída y fallé un test de marihuana. A pesar de estar varios años sin cometer errores, en estos casos una pequeña equivocación puede causar solo cosas malas", expresó Garrigus. Añadió que busca cerrar pronto ese capítulo de su vida: "Solo espero que esto le sirva a las personas que sufren de adicciones y nunca vuelvan a caer en ellas".

This is my statement regarding my suspension by the PGA TOUR. pic.twitter.com/isatq7c9Mx