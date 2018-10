Giménez y Echandía hicieron historia en Buenos Aires

María Giménez, en judo y Katherin Echandía en levantamiento de pesas, se encargaron de sumar dos medallas de oro para la historia del deporte Venezolano en los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, que hoy llegan a su fin.

“Al ir caminando hacia el podio, y ya sabes que la medalla es tuya, estás nerviosa, estás alegre, sientes nostalgia por todo lo que viviste, piensas en Venezuela, en tu familia y en que estás haciendo historia”, señaló la pequeña del levantamiento de pesas, Katherin Echandia.

Algo similar, explicó María Giménez, quien agregó que en ese momento, no te crees lo que hiciste. “Te cuesta asimilarlo porque eres la primera en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles. Es inexplicable”.

Cuando la pesista carabobeña Echandía, le pregunta a su compañera judoca en qué pensaba cuando estaba en la final frente a Tababi Thangjam de India, Giménez fue sincera: “Estaba nerviosa”. “Ella era la contrincante más fuerte que tenía. Pero me concentré, dejé a un lado eso y lo logré”.

“Todo lo que sucedió fue maravilloso. Ese es el día que más voy a recordar en toda mi vida. Analizaba todos mis movimientos, el peso que me pusieran lo iba a alzar”, comentó.

Por su parte, Giménez, de 16 años de edad y nacida en Puerto Ordaz recuerda la importancia de ser respaldada por alguien que cree en ti en todo momento.

“Antes de entrar a la final mi sensei me llamó, habló conmigo. Yo no estaba creyendo en mí, estaba perdiendo la confianza. Tenía mucho miedo, no estaba segura y antes del último combate me llamó y me hizo entrar en razón”, señaló.