Geraint Thomas mantiene su liderato en el Tour de Francia

El galés Geraint Thomas presentó su candidatura al triunfo final en el Tour de Francia al imponerse este jueves en el mítico Alpe D'Huez, su segunda victoria consecutiva en la montaña, y mantiene el liderato ante la sorpresa general.

A sus 32 años de edad, Thomas (Sky), doble oro olímpico en persecución por equipos, dio un golpe en la mesa al vencer en la 12° etapa, sobre 175,5 kilómetros, entre Bourg en Maurice y Alpe D'Huez, un día después de haber ganado en la subida a La Rosière.

Cuando parecía que su jefe de filas, Chris Froome, se lanzaba a por la victoria final a 4 km de la llegada, un cuarteto de favoritos, en el que estaba Thomas, junto al francés Romain Bardet (AG2R), el holandés Tom Dumoulin (Sunweb) y el español Mikel Landa (Movistar) logró alcanzar pocos metros después al cuatro veces ganador del Tour.

A falta de medio kilómetro, Landa lanzó un ataque pero pronto le siguió Thomas, que como mejor llegador del quinteto, logró imponerse.

El galés sacó una ventaja de dos segundos a Dumoulin, de 3 a Bardet, 4 a Froome, quien no logró bonificación al no estar entre los tres primeros, y siete a Landa. En la general, saca 1:39 a su compañero Froome y 1:50 a Dumoulin.

La jornada fue aciaga para el ciclismo colombiano, ya que Rigoberto Urán (EF Education), segundo el año pasado, abandonó sin comenzar la etapa, Fernando Gaviria, ganador de dos etapas en este Tour, se retiró en el penúltimo puerto (Col de la Croix du Fer) y Nairo Quintana (Movistar) perdió muchas posibilidades de victoria al ser noveno en la etapa a 47 segundos, y está en ese mismo puesto en la general, a 4:13.

La jornada estuvo animada por la escapada de casi 70 km del holandés Steven Kruijswijk (Lotto), alcanzado por los favoritos a 4 km de meta.

