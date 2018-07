Geraint Thomas se convirtió en virtual ganador del Tour de Francia

El ciclista británico Geraint Thomas, del equipo Sky, aseguró este sábado el maillot amarillo y se convirtió en el virtual ganador del Tour de Francia de 2018.

El británico mostró su emoción al atravesar la línea de meta de la crono, como virtual vencedor del Tour y dijo que no lo creía, que se estaba volviendo loco.

"Me sentí bien, fuerte. Me dijeron que iba primero, pero tal vez iba arriesgando demasiado en las curvas y el director me dijo que me relajara y que me asegurase ganar el Tour. Y eso es lo que hice. No puedo hablar. Es increíble" afirmó Thomas.

Este domingo concluye la edición número 105 del Tour con la vigésimoprimera etapa entre Houilles y París, de 116 kilómetros.