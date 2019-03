La FVF puso el balón en los pies de Dudamel

Luego de la polémica generada en los últimos días, los integrantes del consejo directivo de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) se reunieron y decidieron ratificar de manera unánime a Rafael Dudamel como seleccionador de la Vinotinto.

Los miembros del organismo entregaron un documento a Dudamel en el cual expresan que están "plenamente convencidos de que poseen los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios" para conseguir por primera vez la clasificación a un mundial de mayores.

“Necesitamos un entrenador con experiencia y ascendencia sobre nuestros jugadores, que aproveche al máximo sus capacidades físicas, técnicas y humanas en pro del gran objetivo que es el de completar con éxito el proyecto 'Qatar 2022, objetivo de todos', para de esta forma alcanzar el mayor logro histórico de nuestro balompié patrio, como lo es la clasificación a nuestro primer Mundial de Fútbol de la máxima categoría”, dijo Manuel Tomás Álvarez, secretario general de la FVF, en la misiva.

Entretanto, la continuidad de Dudamel al mando de la selección queda en sus propias manos. “Queda de usted, la decisión de continuar en el cargo ratificado por esta comunicación”, advirtió Álvarez.

La controversia se generó el viernes 22 de marzo, cuando Venezuela derrotó 3-1 a su similar de Argentina en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. En rueda de prensa, Dudamel dejó su cargo a la orden luego de que, según sus palabras, se politizara la visita a los vestuarios de Antonio Ecarri, representante especial para España del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

El entrenador de la Vinotinto explicó que el embajador de Guaidó visitó a los futbolistas y los saludó bajo la condición de que no se divulgara fotografías o videos del encuentro, compromiso que no fue cumplido por el funcionario diplomático.

“Hubo un irrespeto y una politización de parte del representante de Guaidó en España, quien se acercó a visitarnos. Nosotros amablemente le atendimos, respetuosamente le tratamos, con el acuerdo de que si había una foto o video era para consumo interno porque estaba saludando a los futbolistas. Eso lo politizaron y no lo podemos permitir, fue denigrante y lamentable la manera en la cual han actuado”, manifestó el técnico ese día en la zona mixta.

Usuarios de las redes sociales se mostraron indignados por las palabras del ex portero, debido a que Pedro Infante, ministro del Deporte y presidente del Instituto Nacional de Deportes, es uno de los vicepresidentes de la FVF. "Excelente que Dudamel condene la politización de la selección, sin embargo, recuerdo que en la junta directiva de la FVF está Pedro Infante, Ministro de deportes de Maduro, algo por demás ilegal", comentó un usuario de Twitter.

Además, el estratega no asistió a la rueda de prensa posterior al amistoso del lunes 25 contra la selección de Cataluña. El que compareció fue el asistente técnico Marcos Mathias, quien dejó a criterio de la FVF la situación con Dudamel: “La decisión de la continuidad o no ya no pasa por su cuenta. Él ha puesto el cargo a la orden y es la FVF la que debe fijar posición”.

Cuatro años con Givova

El consejo directivo de la FVF ratificó la presencia de la empresa Givova como la encargada del suministro de los uniformes de la selección nacional por un lapso de cuatro años, pese a que la Vinotinto se enfrentó con Cataluña en Girona con camisetas improvisadas, debido a que las oficiales nunca llegaron.

"No tener camisas para jugar hoy y estampar unas que compraron es lamentable. Lo de ustedes es vergonzoso", denunció el capitán Tomás Rincón en las redes sociales. Por su parte, el delantero Salomón Rondón compartió una imagen en la que aseguró que Givova “no está a la altura”.

La empresa italiana publicó un comunicado en el que se disculpó ante los "tristes y desagradables problemas logísticos" ocasionados por los uniformes del combinado. Dentro de 15 días habrá una reunión en la que Givova se presentará la línea deportiva oficial que usará la selección venezolana, tanto masculinos como femeninos, en los próximos compromisos.

A pesar de que el país se encuentra en emergencia eléctrica debido a un segundo apagón nacional, la FVF también anunció que este fin de semana rodará el balón en la 11º jornada del Torneo Apertura de la Primera División. Todos los encuentros se llevarán a cabo a las 4:00 pm.