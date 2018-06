El fútbol desde las letras de Álex Candal

El fútbol le ha dado la oportunidad de vivir experiencias difíciles de olvidar y que decidió plasmar en un libro. Álex Candal, periodista deportivo venezolano, debutó como escritor con Disculpen las molestias: es fútbol a mi manera, donde narró las experiencias que ha obtenido durante su recorrido profesional.

“El libro, Disculpen las molestias: es fútbol a mi manera, es una compilación de experiencias de más de 10 años como corresponsal de Directv Sports en Europa para Latinoamérica, pero no solamente de vivencias autobiográficas, sino también situaciones en las cuales yo considero son importantes mis posiciones acerca de la actualidad y la historia del fútbol, un deporte tan universal y tan extraordinario”, dijo en exclusiva a El Nacional Web.

Candal afirmó que se disculpa en el título de su primer libro porque en una época donde se viven situaciones delicadas “si no estás de acuerdo en algo generalmente la gente se enfada”.

“Muchísima gente tiene posiciones muy determinadas con las que a lo mejor, de alguna manera, yo no estoy de acuerdo y he querido expresar mi posición. De ahí viene ponerle ese nombre”, relató.

Aseguró que tuvo que esforzarse mucho para estar a la altura de un gran texto.

“Para mí ha sido muy difícil plasmar todas estas ideas. Siempre he considerado que escribir un libro conlleva muchísima dificultad. Cuando comencé a hacerlo me di cuenta de lo difícil que es y eso me llevó a trabajar arduamente para, al menos, estar a la altura que corresponde en los protocolos de escribir un libro”, admitió el corresponsal de Directv Sports.

Reconoció que las partes más complicadas de hacer un libro son poder escribir para atrapar al lector rápidamente y sin perderse en cuestiones que no le agregan nada importante al capítulo.

“Luego de terminar el libro hay un problema porque cuando lo relees, no te gusta y lo cambias. Pasan unos días, lo vuelves a leer y lo vuelves a cambiar. Así puedes estar días hasta que finalmente parece que te comienza a gustar. Si yo leo ahora el libro probablemente va a haber muchas cosas que no me van a gustar”, aseguró.

Candal, también conocido como "Álex de la gente" por la conexión que existe entre el público y él, aseguró que le encantaría escribir otro libro.

“Me gustaría escribir otro libro. Es muy emocionante. Es como los tatuajes, dicen. Te haces uno y te quieres hacer otro”, afirmó entre risas.

En Disculpen las molestias: es fútbol a mi manera escribió sobre el 11 ideal, que considera imposible armar por la cantidad de futbolistas que han jugado con un alto nivel. También tocó los temas de la soledad del árbitro, de la Vinotinto, del poder latino, del racismo en el fútbol y del poder del jugador negro.

“El 11 ideal de Álex Candal es muy particular. Precisamente lo que yo intento reivindicar en ese capítulo es que no tiene que tener ningún tipo de características en especial. Un 11 es imposible crearlo, plasmarlo y establecerlo”, explicó al tiempo que precisó que aunque sí existen jugadores mejores que otros, es complicado quitar a un jugador del 11 para colocar a alguien más.

Como periodista ha cubierto cientos de partidos importantes e interesantes, por lo que no logra identificar alguno como su favorito, aunque se inclina por las finales que recuerda por los grandes hitos que marcan en la historia del fútbol mundial.

“Es difícil decir que tengo un partido favorito. Veo muchos partidos al año, son todos muy importantes e interesantes. Recuerdo los que son más actuales; vi el del Barcelona frente al Paris Saint-Germain que le dio la vuelta a una eliminatoria que era casi imposible. Partidos vibrantes que han sido determinantes en la historia del fútbol, grandes finales. No hay un partido que pueda ser superior a otro, son todos distintos y los recuerdas con mucha claridad y con mucha emoción”, precisó.

Decidió hablar de la soledad que arropa al árbitro en el mundo del fútbol porque el juez principal ha sido señalado por los errores que puede cometer y que pueden sentenciar la derrota de un equipo.

“Históricamente el árbitro en el fútbol ha sido demonizado, ha sido señalado como vendido, ejecutante de errores, responsable de que un equipo pierda y nunca nadie ha salido en su defensa”, detalló.

Calificó como un error que el árbitro haya sido alejado de la fiesta del fútbol, cuando en el resto de los deportes este es un personaje importante. Nadie ha salido en defensa del juez, por lo que quiso dedicarle un capítulo a un personaje tan determinante dentro de los campos.

“El fútbol está siempre muy alejado del árbitro, no solamente de eso, sino que está en una soledad que probablemente el corrupto aproveche para su beneficio”, consideró.

La Vinotinto y el sueño mundialista

Sobre la posibilidad de la Vinotinto de llegar a Qatar 2022, señaló que todo depende de lo que se trabaje a nivel de clubes.

“No me preguntan por los equipos casi nunca, pensamos en el resultado final cuando realmente la ecuación previa al resultado es lo que debemos de cuidar, son los clubes. El fútbol tiene que establecerse en las entrañas del país, debemos apoyar a los equipos, ser fanáticos de esos equipos (...) Queremos el resultado final, queremos ir rápidamente a un mundial, queremos rápidamente triunfar. Si queremos tener un buen resultado debemos trabajar en la ecuación”, resaltó.

Para el comentarista y cronista deportivo, su sueño como profesional es narrar la participación de Venezuela en un mundial de fútbol.

“Sería para no trabajar nunca más en la vida”, expresó con una sonrisa que marcó las líneas de su rostro y que hizo brillar su mirada.

El hombre que en el programa televisivo Fútbol Total expresa sus polémicas opiniones o que comenta importantes partidos de clubes europeos desde el terreno de juego, no pisaba Caracas, ciudad en la que nació, desde 2011.

“Tengo una emoción enorme, una mezcla de sensaciones muy fuertes. Volver a estar en la ciudad es extraordinario, es muy emocionante. Necesitaba respirar el aire, la brisa que corre. Para mí ha sido un viaje que voy a recordar toda mi vida”, expresó.

Siete años pasaron para que volviera a la ciudad en la que inició su camino en el periodismo deportivo, profesión que le sigue dando oportunidades únicas de vivir innumerables experiencias dentro y fuera del terreno rectangular en el que corre un balón por al menos 90 minutos.