Félix Hernández llega al Spring Training entre dudas sobre su futuro

El derecho venezolano Félix Hernández es uno de los miembros de los Marineros convocados este lunes al campo de entrenamiento de esa divisa. El Spring Training comenzó oficialmente este domingo, al reportarse en Arizona los pitchers y los catchers de los Atléticos, pero la primera noticia para la expedición nacional en la MLB involucra al as nacido en Flor amarillo, figura de las Grandes Ligas en los últimos tres lustros.

Hernández tiene 32 años de edad, cumplirá 33 el 8 de abril y viene de su peor temporada en las Mayores. Con 14 campañas de experiencia arriba y más de 2.600 innings recorridos, es centro de un debate sobre su futuro inmediato, al comenzar el último torneo de su contrato multianual.

El diario Seattle Times reporta que el Rey Félix se mantiene dentro de la rotación que los acuáticos esperan mostrar en la inauguración de la zafra. Es una novedad positiva, luego de cerrar con 5.55 en 2018 y experimentar ya tres campeonatos en descenso. Su puesto, sin embargo, puede que sea cuestionado nuevamente, si no logra mostrar mejoría.

Jerry Dipoto, gerente general de los occidentales, habló con diplomacia al ser consultado sobre el tema y adelantó que no hay planes urgentes de convertirle en relevista.

“Realmente no sostuvimos ninguna conversación durante este receso invernal, que es lo normal”, declaró Dipoto al Times. “Félix se fue a su casa y se ha estado preparando para ser un pitcher abridor con nosotros, que es lo que será. Lo he dicho públicamente: realmente no hemos considerado ponerle en el bullpen regularmente. Su trabajo ha sido recuperar todas sus herramientas y lanzar por largos innings”.

Hernández tiene marca de 25-27 con 4.62 de efectividad desde 2016. Antes de eso, fue uno de los tiradores más dominantes de la MLB desde su estreno en 2005, cuando tenía 19 años de nacido.

Es el serpentinero venezolano con más innings (2.658), ponches (2.467), aperturas (404) y victorias (168) en las Grandes Ligas y su contrato termina en 2019, una vez que le sean depositados los 27,5 millones de dólares que señala el pacto.

Tiene una opción por 1 millón de dólares para 2020, en caso de mantenerse saludable y dentro de la rotación.