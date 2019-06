Federer buscará su décimo título en Halle en una final ante Goffin

El belga David Goffin se clasificó este sábado para la final del Torneo de Halle, donde se enfrentará por el título con el suizo Roger Federer (3º), verdugo del francés Pierre-Hugues Herbert (43º).

Goffin, 33º en la ATP, derrotó al italiano Matteo Berrettini (22º), por 7-6 (7/4), 6-3. El tenista belga, de 28 años de edad, disputará su primera final en el circuito ATP desde 2017. El viernes de deshizo del local Mischa Zverev. Por su parte, el suizo ex número uno del mundo jugará su 13ª final en Halle (9 títulos).

"Todos sabemos lo bueno que es Roger sobre hierba. Él es increíble, pero trataré de estar preparado para ganarle", indicó Goffin. "Roger tuvo partidos reñidos esta semana contra Jo-Wilfried Tsonga y contra Roberto Bautista, pero cuando tuvo que desplegar su mejor tenis lo hizo", añadió.

Federer, ganador de 20 títulos del Grand Slam, aspira a convertirse en el primer jugador en imponerse diez veces en Halle. "La final será un partido totalmente diferente. Hoy fue un partido de servicio-volea (...) Goffin es un jugador que juega bien desde el fondo de la pista, que resta muy bien. Tiene una mentalidad muy agresiva y me alegro de jugar contra él", declaró.

Federer venció en su semifinal de este sábado por un doble 6-3 al francés Pierre-Hugues Herbert, recuperando la contundencia después de haber tenido que esforzarse para ganar en tres mangas en octavos al también francés Jo-Wilfried Tsonga y en cuartos al español Roberto Bautista.

Herbert, que será el compañero de dobles del escocés Andy Murray en Wimbledon este año, no se había enfrentado nunca antes a Federer en su carrera y celebró haber tenido esa oportunidad. "Es increíble para mí. Ya he jugado contra Nadal, contra Murray, contra Djokovic, pero nunca con Roger", había dicho el viernes, ilusionado ante la perspectiva de medirse con el suizo.

Goffin sí ha jugado contra Federer en el pasado, en ocho ocasiones, y en siete de ellas el suizo se llevó el pulso.

El Torneo de Halle es uno de los ocho eventos sobre hierba en el calendario ATP y reparte más de 2 millones de euros en premios.

Sin planificar el futuro

A los 37 años de edad, Roger Federer dijo que no tiene proyectos concretos para después de su retirada. El número 3 del mundo indicó que prefiere "no planificar" a largo plazo, a lo sumo seis meses o el año que viene, sin dejar de dar prioridad a su familia.

"Siendo sincero, todavía no hago planes", declaró este sábado Federer, que en julio, en Wimbledon, aspirará a un 21º título del Grand Slam. "No quiero lesionarme más. Lo más importante es la salud", añadió el ex número uno en conferencia de prensa tras ganar al francés Pierre-Hughes Herbert en las semifinales de Halle.

"La prioridad es mi familia y luego mi fundación", añadió. "Después de mi carrera se abren muchas opciones. Tengo algunos patrocinadores que están conmigo desde hace mucho tiempo y que seguirán conmigo después de mi carrera. Y quiero seguir activo en el tenis", señaló.