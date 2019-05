Faríñez soñó desde niño con llegar al Barcelona

Desde hace una semana se ha hablado de la posibilidad de que Wuilker Faríñez esté en los planes del Barcelona para el próximo mercado de pases. Sin embargo, el arquero venezolano afirmó que no tiene conocimiento sobre esta oferta, pero que el equipo español siempre ha sido un sueño para él.

"No sé nada del interés del Barcelona u otros clubes. No hemos recibido ningún llamado. Estoy enfocado en Millonarios. Desde niño siempre soñé con llegar al Barcelona. Me identificaba con el Barcelona de Messi, Iniesta y Xavi por su estilo de juego. Hay que seguir creciendo y visualizar grandes cosas para poder alcanzar esos objetivos", aseguró el portero de Millonarios en entrevista con el programa Ruta Vinotinto, del periodista Fernando Petrocelli.

El arquero de 21 años de edad quiere levantar el título con el club bogotano en este semestre, para luego buscar opciones en el fútbol europeo, más allá del rumor del Barcelona.

"Aquí en Millonarios he aprendido mucho. Es un honor jugar en un club tan importante en Colombia. Por el momento mi plan es salir campeón aquí y luego se verá. Todos soñamos con jugar en un club de élite en Europa y, en mi caso, el Barcelona", dijo Faríñez.

Sobre su actualidad en el equipo y el objetivo de salir campeón, el jugador venezolano destacó el trabajo del técnico Jorge Luis Pinto en este semestre en la Liga Águila y su triple atajada ante Nacional.

"Vamos poco a poco tratando de agarrar la idea de Pinto. Sabemos que es un entrenador muy exigente pero muy inteligente. La clave ha sido mantener el ritmo y la concentración que el profe Pinto pretendía. He podido tener muy buenas atajadas en este torneo. Enfrentar a Aristeguieta fue muy especial, pero elijo la triple tapada contra Atlético Nacional. Era un clásico, son partidos que se juegan con mucha intensidad y me pude destacar gracias a Dios", concluyó el futbolista.

Declaraciones del papá. Contrario a lo que afirmó el arquero de Millonarios, Luis Faríñez confirmó que sí ha habido acercamientos con Barcelona y que el equipo bogotano está dispuesto a negociar con cualquier equipo.

"Lo que le puedo decir es que hubo ciertos acercamientos con el Barcelona. La posible salida a finales de junio es casi un hecho. Él ha levantado mucho interés en varios países, y él es el que decide lo que quiere. Ha habido acercamientos en México, Argentina, Inglaterra, aún no hay nada concreto. (Pero) Millonarios ha estado a la disposición de cualquier propuesta", aseguró el padre del portero en entrevista con Se Habla Deporte de Meridiano TV de Venezuela.