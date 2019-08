Falta de inversión y de relevo afectaron al ciclismo

Terminaron las competencias del ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Venezuela, a diferencia de lo ocurrido en otras ediciones, estuvo muy cerca de despedirse con las manos vacías.

Lejos parecen haber quedado los días en que Daniela Larreal y el equipo masculino de velocidad hacían temer a sus rivales y en los que Angie González dominaba sin dudas. En Lima la cosecha quedó limitada a solo una medalla, la plateada, que se colgó Hersony Canelón en el keirin.

En esta cita, ese equipo que subió al podio panamericano en tres ediciones seguidas ni siquiera salió a competir. Tras el paso al costado de Ángel Pulgar después de los Juegos Olímpicos de Río, hace ya tres años, no se ha encontrado un velocista que pedalee junto a Canelón y César Marcano.

"No puede ser que me fui del equipo de velocidad y ahora no hay quien corra la prueba porque no hay relevo", dijo el larense Pulgar a una periodista que hace cobertura en Lima.

González, sin buenas sensaciones en su físico, no ocultó su frustración y sus lágrimas al quedar relegada de la pelea por las medallas.

Hay otras razones para el declive. La falta de inversión pesa. Y mucho. Trinidad fue la gran revelación y se supo que el padre de Njisane Philip, que sacó a Canelón del podio en la velocidad, construyó un velódromo en la isla para que su hijo se entrenara. Y fue un nativo de ese país, un ciclista salido de esa pista, quien se colgó el oro.

Es un lujo que no pueden darse los pisteros venezolanos, que no cuentan con instalaciones modernas ni en buenas condiciones. Y también han dicho muchas veces que están relegados en cuanto a las bicicletas y otros equipos.

Para el caraqueño Canelón no hay que buscar mucho para encontrar la causa del retroceso en este ciclo: “Falta de apoyo”.

“Tengo ocho años sin un entrenador. Debo decirlo, pues es la verdad. Me preparo yo solo en Caracas”, denunció en una entrevista televisiva, apuntando directamente el dedo a MinDeporte.

“Estos resultados me duelen a mí, le duelen al país, y de verdad que es triste que pase esto”, añadió. “Presidente, haga caso a los atletas, hemos pasado mucho trabajo… No es posible que nos vengan a apoyar dos semanas antes de la competencia“.