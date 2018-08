Existe un vacío legal en el caso Gregory Vargas

Si en algo ha ayudado el actual conflicto que se presenta en la final de la Liga Profesional de Baloncesto, ha sido el poner en evidencia las falencias que aún existen en el deporte venezolano.

Antonio Quintero, reconocido abogado deportivo del país, opina que de haber existido un tribunal arbitral de los que se encargan de dirimir imparcialmente los conflictos que se presentan en las diversas disciplinas,la Liga Profesional de Baloncesto hubiese evitado el desafortunado incidente que se desencadenó con el caso de la suspensión del jugador Gregory Vargas.

“Si bien es cierto que Vargas no debió acudir a un tribunal ordinario, no tuvo más opciones y ejerció su derecho constitucional a la defensa” dijo Quintero, quien además opinó que a pesar de ser la liga es autónoma y tener su propio reglamento interno, este no está por encima de la Constitución de Venezuela.

“Nunca puedes excluir a la justicia ordinaria” manifestó.

Las palabras del legista están basadas en las declaraciones que realizó el gerente deportivo de Trotamundos de Carabobo, Federico Rojas, en las que expresó que “se le pasó por encima al reglamento interno” con la decisión de la Comisión Técnica, que autorizó a Vargas a jugar el sexto partido de la final.

“Trotamundos está medianamente acertado en su protesta, pero no precisamente por alineación indebida. Aunque no es lo correcto que el jugador haya elevado su caso hasta una Corte Contencioso de lo Administrativo, si puede hacerlo, especialmente cuando no existen otros mecanismo de apelación independientes. Y si ya la medida cautelar está, incumplirla sería un delito”, expresó.

El miembro de Carrero Quintero SportLaw expuso un caso puntual para ejemplificar cómo actúan los Tribunales Arbitrales Deportivos en situaciones similares a la de Gregory Vargas. “Todos vimos como el futbolista Paolo Guerrero había sido suspendido por la FIFA por presunto dopaje, pero el peruano acudió a un tribunal y obtuvo a través de una medida cautelar la posibilidad de jugar el Mundial y nadie protestó por alineación indebida”.

Para Quintero, lo mejor que hizo la LPB en esta diatriba fue haber suspendido la final, porque los días sin acción le conceden a la Junta Directiva la oportunidad de tomar una decisión acertada y con más calma.

“Lo más salomónico sería que se reanudara todo como está. Que se juegue el séptimo partido, con Gregory Vargas en cancha y que las sanciones, si es que realmente hay alguna, se cumplan para la temporada que viene” concluyó.

Carencia nacional

De acuerdo con Quintero, ni siquiera la propia Federación Venezolana de Baloncesto, así como la liga de fútbol y la mayoría de los circuitos del país gozan de esta figura privada que ayude a los atletas a la resolución de conflictos de índole deportiva. Aunque reconoció que está trabajando junto con el Comité Olímpico Venezolano para formar una Comisión de Justicia Deportiva y evitar que se sigan suscitando situaciones como la que está atravesando la LPB.