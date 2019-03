Esgrima venezolana finalizó en el cuarto lugar en la Copa del Mundo

Un toque en el último segundo del combate por la medalla de bronce frente a Rusia, separó al equipo de espada masculino de Venezuela de meterse en el podio de la Copa del Mundo de Buenos Aires 2019.

El cuarteto de espadachines criollos integrado por Jesús Limardo, Grabiel Lugo, Francisco Limardo y Rubén Limardo estuvo muy cerca de coronarse con un título mundial.

“Queríamos esa medalla y se que podíamos tenerla, hemos trabajado muy fuerte para lograrlo, sin embargo hoy no se pudo. Me siento un poco triste por no darle ese triunfo al equipo, pero la esgrima es así, tiene momento como estos. Estoy muy seguro que vendrán muchas oportunidades en las que seguiremos dando lo mejor de nosotros para los resultados que queremos”, indicó Rubén Limardo quien estuvo a cargo de cerrar el combate contra el equipo ruso, el cual finalizó 30 a 29

El equipo que dirige técnicamente Ruperto Gascón inició en tablón de 32 frente a Hong Kong, cuarteta a la que dominó por 32 a 19. Posteriormente en la ronda de los mejores 16 se midieron contra la poderosa escuadra de Corea del Sur, actual número dos del ranking mundial de la FIE. Enese asalto Grabiel Lugo fue determinante para finalizar con ventaja de 45 a 40 para meterse en la final de ocho.

“Hoy demostramos que estamos haciendo las cosas bien, nos faltó en el cierre poder ajustar mejor el resultado. Nos vamos de Argentina sabiendo que pudimos regresar con una medalla, sin embargo esto nos indica que debemos esforzarnos más”, indicó Lugo.

En la lucha por el pase a la semifinal tocó un rival directo de la zona, Estados Unidos el cual presentó a un equipo completamente renovado, con Curtis Macdonalds como principal figura, ya que en el torneo individual se hizo con el bronce.

Sin embargo la paciencia de Francisco Limardo en el octavo asalto hizo mantener una ventaja importantísima para llevarse la victoria 45 a 42.

"Nos quedamos con el sabor de boca de vencer a equipos muy fuertes como Corea que está segundo en el ranking mundial. Fue muy importante la cohesión de hoy por que como equipo nos consolidamos mucho más. Agregó Francisco Limardo.