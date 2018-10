Endy Chávez: Me retiro del béisbol por la puerta grande

Endy Chávez, jardinero derecho del equipo de béisbol Navegantes del Magallanes, anunció en una rueda de prensa el pasado 12 de octubre su retiro del beisbol profesional, luego de culminar esta temporada, debido a su condición física.

“Pensé en retirarme hace como dos años, las condiciones físicas ya no son las mismas de mis inicios en el béisbol, debo esforzarme más para entrenar y jugar; esa es una de las razones principales por la cual esta será mi última temporada. Prefiero retirarme por la puerta grande”, dijo Chávez en exclusiva para El Nacional Web.

Para el capitán de la nave lo mejor que le deja el béisbol venezolano es la fanaticada y el cariño que le demuestra; además, los campeonatos en los que ha participado y en los que ha ganado.

Aseguró tener varios proyectos en puerta, luego que culmine la temporada con el equipo; aunque expresó que aún no tiene nada concreto, puede ser que en un futuro se le vea como entrenador de béisbol.

“Lo que más me gusta es la fanaticada criolla porque sabe de béisbol y sabe cuándo un pelotero está jugando duro y cuándo no”, comentó. Aseguró que la reacción de los aficionados cuando anunció su retiro fue diversa, porque hubo algunos que estuvieron de acuerdo y otros no tanto, sin embargo para el pelotero todas las opiniones fueron muy agradables.

Una de las mejores experiencias que le deja la pelota criolla son todos los campeonatos jugados, tanto con el Magallanes como siendo refuerzo de otros equipos, que observaron su esfuerzo durante una temporada y lo eligieron para jugar en las finales.

“Son momentos que siempre se quedarán en mí, porque incluso estar en una final con otros equipos te demuestra que tu trabajo vale la pena y es reconocido”, acotó.

Para Chávez, la diferencia entre la primera temporada y la última dentro del béisbol venezolano es observar su crecimiento y los méritos que ha obtenido por su esfuerzo y constancia en la pelota criolla.

“Cuando yo empecé a jugar no tenía idea de lo que aportaría al béisbol venezolano, simplemente quería aprovechar cada turno que me daban y garantizar un año más con el equipo. Ya para esta temporada es distinto, he alcanzado muchos números y hoy disfruto de la pelota criolla mucho más consciente y maduro”, destacó.

El béisbol en Venezuela

Para Endy Chávez, el venezolano tiene un momento de distracción cuando empieza la temporada del béisbol en el país y actualmente más aún debido a la situación que atraviesa el país.

“El béisbol en Venezuela es el deporte número uno y la gente siempre espera que llegue la temporada, independientemente de la economía y pese a la situación del país. El fanático siempre sacará un momento para distraerse y pasarla bien”, dijo el pelotero.

Sin embargo destacó que la asistencia de fanáticos al estadio ha disminuido en los últimos años y a su juicio, es consecuencia de la situación país.

Inicios en el beisbol

Jugar con zapatos rotos, sin guantes y con escasos recursos hizo que Endy Chávez diera lo mejor de sí y le pusiera empeño para salir adelante en lo que le gusta. Y a lo largo de los años, con mucho esfuerzo y constancia, observó el fruto de su trabajo

“Yo vengo de la nada, no tenía guantes, no tenía zapatos pero sí tenía la motivación y una visión, aunque no sabía cómo lo iba a lograr, tenía bien claro en mi mente que quería ser alguien en el béisbol, sin importar si tenía o no los recursos”, afirmó.

El pelotero quiere motivar a quienes siguen su pasión a pesar de la adversidad, a que le pongan todo el empeño posible para lograr sus metas, y coloca su situación como ejemplo e invita a aquellos quienes se están iniciando en el béisbol a que continúen y no se rindan.

“Para uno lograr lo que quiere siempre hay que esforzarse y sacrificarse, porque muchas veces las cosas no son fáciles. Y si hay un tipo de ayuda, mucho mejor, pero cuando se quiere se puede y hay que luchar por ello”, puntualizó.