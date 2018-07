Endry Saavedra consiguió el segundo triunfo como profesional

El boxeador venezolano Endry Saavedra se apuntó otro triunfo en su carrera como profesional en la ciudad mexicana de Tijuana, México.

En su segunda pelea celebrada en el Big Punch Arena, Saavedra se impuso por la vía del nocaut en el primer asalto al púgil local Julio Alcantar Majors.

“Llegué muy optimista y preparado para la pelea, me habían dicho que Alcantar era muy bueno pero tuve la oportunidad de mostrar mi buen boxeo con golpes rápidos y efectivos”, explicó el nativo de Ciudad Bolívar a la página web Jabeando.

Aunque la pelea solo duró 40 segundos, el pugilista perteneciente al Team “Bolivita” Uzcátegui aseguró que seguirá preparándose para las venideras peleas y lograr, aunque no lo precisó exactamente, un récord personal.

“Ahora es cuando mas debo seguir preparándome en el boxeo profesional. Caciques de Venezuela fue mi primera escuela y ya vengo con una experiencia en este deporte, pero si quiero lograr buen récord, debo trabajar para lograrlo”, acotó el púgil.

Saavedra ostenta dos triunfos por la vía del nocaut en sus dos presentaciones. Su primera victoria la consiguió el pasado 11 de junio frente al también tijuanense Andrés Díaz.

Carlos Cañizales defenderá en Malasia. El campeón mundial mosca ligero de la Asociación Mundial de Boxeo partió para Kuala Lumpur, capital de Malasia donde, el próximo 15 de julio, se enfrentará contra el chino de Jinan, Bin Lu de 23 años de edad y récord de un combate ganado y cero derrotas como profesional.

Este registro no es para confiarse en la calidad del asiático, pues tiene experiencia olímpica y el triunfo en profesional fue contra Wanchai Nianghansa (9-10-0) el 29 de septiembre de 2017 en el Heyuan Royal Garden Hotel, Beijing donde estaba en pugna el título de Asia, vacante para la fecha, mosca ligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Cañizales está al tanto del perfil deportivo de su contendor, no piensa dar tregua en el combate, para lo cual “me he preparado muy rigurosamente, sin obviar detalles, aunque conozco muy poco a mi rival, considero que en el ring no hay contendores fáciles de vencer”, destacó el campeón venezolano al periodista Camejo Suárez, cuando finalizaba una jornada de entrenamiento en el gimnasio “Cacique Tuy” de Antímano.

Cañizales afirmó: “me siento en buenas condiciones y no tendré mayores problemas en el pesaje previo y poner la balanza en los 48.900 kg., de mi categoría”.