En medio de la euforia por la noticia de que habría transmisión del Mundial en señal abierta, pocos se detuvieron a leer con detenimiento los detalles. Empresas Polar pagó por los derechos de 32 partidos –incluyendo rondas finales-, no por los 64, y esa es la razón por la cual no se han visto en pantalla todos los juegos de la primera ronda, que ayer cerró su primera jornada.

Está previsto que Venevisión, Meridiano TV, IVC, TVES y La Tele Tuya transmitan hoy los choques Portugal- Marruecos (8:00 am) y España-Irán (2:00 pm).

Mañana a las 11:00 am Francia vs Perú; el viernes Brasil-Costa Rica (8:00 am); el sábado se podrá disfrutar de Corea vs México (11:00 am) y Alemania- Suecia (2:00 pm) y el domingo del Polonia-Colombia, a las 2:00 pm.

Las televisoras locales aseguran que no están involucrados en la elección de los partidos a transmitir. Dicen que es Empresas Polar, dueña de los derechos, quien toma las decisiones.

Polar adquirió los derechos en 2015 por una cantidad que no fue revelada y los cedió a cambio de publicidad. También se beneficiaron las emisoras Unión Radio AM, Unión Radio Deportes 1090 y FM La Mega 107.3.