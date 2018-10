Un joven emprendedor, amante del deporte, en la búsqueda del crecimiento personal y profesional, que logra el equilibrio entre el trabajo duro y la diversión, son algunas de las características con las que se define el venezolano Arturo de la Fuente, el actual director de negocios del Club de Fútbol América de México en Estados Unidos y anteriormente lo fue en el Fútbol Club Barcelona.

Desde niño, Arturo de la Fuente practicó diversos deportes como tenis, natación y artes marciales; luego tuvo que decidir entre practicar béisbol o fútbol de manera más competitiva. El venezolano se decidió por el balompié.

“Hasta el día de hoy, mis entrenadores de béisbol y mi padre me dicen que si hubiera decidido jugar pelota estuviese en las Grandes Ligas, pero les respondo que no me puedo quejar de hasta dónde me ha llevado el fútbol”, dijo en exclusiva para El Nacional Web.

El nativo de Caracas, de 30 años de edad, indicó que haber practicado fútbol de manera competitiva le enseñó a conocer el deporte y a tratar con el jugador. “Al final del día, los jugadores son el activo más importante con el que cuentan los clubes de fútbol y las organizaciones deportivas”.

Antes de su llegada al FC Barcelona, trabajó con Traffic Sports, una de las agencias deportivas que, hace algunos años, tenía más prestigio y se dedicaba a la organización de partidos amistosos, representación de futbolistas y comercialización de torneos de fútbol, antes de estar involucrada en el escándalo de la FIFA.

Arturo de la Fuente en el estadio Camp Nou del FC Barcelona

De la Fuente explicó que nunca imaginó que estar en la industria del fútbol lo llevaría a vivir experiencias deportivas personales y profesionales al ser parte de franquicias tan importantes en el mundo como el FC Barcelona y el Club América.

“No fue fácil adaptarme, Barcelona es una ciudad magnífica que no conocía y cuyo idioma no hablaba, que era el catalán. Cataluña además vive una intensa situación política, y para mi sorpresa el FC Barcelona, muchas veces sin quererlo, se encontraba en el centro del debate. Digamos que me había metido en algo más grande de lo que pensaba, aunque la realidad es que tampoco tienes tiempo para establecerte y ponerte cómodo puesto que el nivel de exigencia es muy alto.”

La llegada de Arturo de la Fuente a uno de los clubes más importantes de España y del mundo para desempeñarse como director de negocios del FC Barcelona representó un cambio drástico en su vida, que lo sacó de su zona de confort pero le permitió adquirir una mayor experiencia en los cuatro años que formó parte del conjunto culé.

“Los pilares que aprendí del FC Barcelona son valores como la humildad, el trabajo en equipo, las causas sociales, el desarrollo de los jóvenes, entre otras, que son fundamentos que hice míos porque me correspondió liderar la comercialización de la marca en las Américas, y son grandísimos valores que me ayudaron a desarrollar otras partes de mi carrera profesional y personal”, afirmó.

El venezolano tuvo la tarea de llevar la marca y el nombre del equipo catalán en el continente americano para que el conjunto español tuviera un mayor impacto en las fanaticadas y empresas de todo el mundo. Esto lo condujo a conocer a talentos deportivos y ejecutivos de alto nivel que le permitieron crecer y obtener un aprendizaje de clase mundial.

“Es agradable trabajar con ejecutivos, jugadores y personas de influencia a nivel mundial en la industria del entretenimiento. Por lo general son personas exitosas que comparten una gran pasión y un mayor talento por lo que hacen, por eso intento trabajar y rodearme de gente que inspira y a la que admiro. De esta forma estoy expuesto a constante aprendizaje e inspiración. Es cierto que te llevas algunas sorpresas cuando conoces a personas que has admirado por tanto tiempo pero que en realidad no conoces”, relató.

De la Fuente junto a la estrella del fútbol mundial Ronaldinho

Impacto en Estados Unidos

Actualmente, Arturo de la Fuente trabaja en el Club América como director de negocios en EE UU, uno de los mayores mercados en el mundo y que ha tenido un crecimiento en el ámbito futbolístico en los últimos años.

“No hay ningún país como Estados Unidos con un mejor entendimiento sobre la industria del entretenimiento del deporte y espectáculo. Es además una de las economías más grandes y estables del mundo”, explicó

El director de negocios acotó que tanto la FIFA, el Barcelona y el América han observado las oportunidades comerciales que genera el mercado estadounidense por lo que han realizado el trabajo de expandirse en este país.

Además agregó que equipos como el FC Barcelona y el América tienen muchas cosas en común debido a los altos niveles de excelencia y de importancia que tienen en sus países y en el mercado mundial.

"Equipos como el FC Barcelona y el América son más parecidos de lo que pueda parecer, son similares gracias al alto nivel de excelencia deportiva, porque entienden muy bien que es la única forma de generar interés y luego convertir eso en crecimiento. También comparten ser dos de los equipos más grandes de fútbol de dos de los países más en que se observa más este deporte".

En cuanto al fútbol venezolano, De la Fuente indicó que aún faltan muchas por cosas cambiar y de que la crítica situación del país no permite pensar más allá de lo que se está viviendo.

“Es imposible pensar en que puede hacerle falta al fútbol venezolano para estar a la par de otros países como Brasil y Argentina cuando en Venezuela no hay ni siquiera comida y medicamentos. La catástrofe que ocurre en Venezuela no permite pensar en absolutamente más nada que no sea sino en un milagro en el país”.

De la Fuente explicó que a medida que pasa el tiempo se va colocando nuevas metas que a mediano y corto plazo lleven a la consecución de algo más grande. Además agregó que le gustaría trabajar en otros sectores como lo son la música, la moda o el cine. “Me gustaría comenzar a representar de forma comercial, de igual manera como hice con los clubes de fútbol, a un actor, a un músico y las metas más cercanas es con mi hermano Diego de la Fuente quién es un músico excepcional”.

Además dedicó un mensaje hacia los jóvenes venezolanos que también quieren ser emprendedores a nunca perder la esperanza a pesar de la situación que se vive en el país.

"A los jóvenes venezolanos les recomendaría sacar provecho a una época en la que cuentan con un acceso a la información al que mi generación y las anteriores ni siquiera soñaron poder tener. Lo primero es encontrar tu pasión y combinarlo con tus destrezas; comenzar a escalar desde una temprana edad e ir forjando un camino. El conocimiento y la experiencia de una persona no se limita solo a escuelas, universidades, libros o experiencias laborales. Aunque estos elementos son todos muy importantes en el desarrollo de una persona, es importante no olvidar el efecto que ha tenido tu simple experiencia de vida en tu formación como individuo”.

Las redes sociales del venezolano Arturo de la Fuente en las redes sociales son: Instagram @delafuentea y Twitter: @delafuentea