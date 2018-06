El deporte de los latinos invadió la casa del Tío Sam

La escena parecía insólita. Pero completamente real. Una invasión colombiana tomaba una típica cervecería estadounidense. Un “Ale House” en Doral, esos donde sirven alitas de pollo picantes y espumosas frías en enormes jarras. Una oferta perfecta para un domingo en la tarde.

Todos uniformados con la franela amarilla y listos para celebrar. En 40 minutos, la diana de Jerry Mina hizo del local una fiesta. Abrazos colectivos, bailes, una rumba. La escena de Miami se repite cuando juega México, Brasil o Argentina. Es una fiebre.

“El Mundial ha sido una locura”, comentó Josh, un catire de 1.88 mts y 100 kg de peso, encargado de servir las suculentas alas bañadas con salsa picante. “A mí me gusta el soccer (fútbol). Uno se contagia. Aquí lo vemos todo el año”, contó.

Lo de Josh no es un episodio aislado. Mientras Donald Trump hace esfuerzos por impedir la inmigración ilegal, el fútbol latino tomó silenciosamente este país. “En mi oficina está Chris, típico gringo de Ohio, pelirrojo, que jamás en la vida te imaginarías que le gusta el fútbol”, contaba Jorge García, ingeniero civil venezolano.

“Chris es el encargado de organizar la quiniela”, destacó García, quien además le halló una explicación simple a la fiebre de su jefe: “Su esposa es colombiana”.

La zona de North Miami Beach está llena de argentinos y brasileños y cada partido de las potencias suramericanas es un drama. Los albicelestes cuelgan banderas de los edificios y hacen una enorme peña para ver y sufrir a su equipo. “Ya no lo aguanto al pecho frío de Messi. No puede ser que no haga uno con su selección”, decía Claudio Falcone, un argentino de Rosario que vende baldosas en Brickell, tras la derrota 3-0 ante Croacia.

Alex Cecato es un editor venezolano que vive en Chicago, donde los mexicanos se han tomado muy a pecho su buen andar en Rusia. “Trabajo en una taquería donde cada partido es una fiesta”, contó el cocinero quien tras el mostrador no se pierde ningún partido. “Allí la tele siempre tiene fútbol. Los mexicanos van, cantan y gozan un mundo”.

Para muchos latinos el torneo va de la mano de la radio o los dispositivos móviles y siguen los partidos a escondidas del jefe. Lo mismo hacen otros tantos estadounidenses que han aceptado el fútbol como parte del crisol cultural en que se ha convertido este país. Que bueno que en ocho años tendrán el gusto de ver la fiesta mundialista en vivo, en sus canchas, y no desde la tele.