Defensa impecable

En el beisbol actual muy poco se habla del aspecto defensivo. No porque no sea parte importante del juego, sino que ante la aparición del poder como uno de los principales argumentos para sopesar el valor de los jugadores, su relevancia ha sido relegada al segundo plano.

Aunque cuando se habla de Salvador Pérez, nadie puede obviar sus virtudes como defensor de la receptoría y son estas precisamente las que hoy lo tienen como uno de los mejores jugadores de su posición en la historia de las Grandes Ligas.

Esta cotización incluso podría verse agrandada tras el final de la actual campaña. Pues el “Niño” va encaminado a ser el ganador de su quinto Guante de Oro, o al menos sus estadísticas actuales lo ubican como el candidato número uno para hacerse con el galardón que año tras año entrega una reconocida marca estadounidense de artículos deportivos.

En 85 partidos disputados en este 2018, “Salvy” no ha incurrido si quiera en un error, por lo que su porcentaje de fildeo se mantiene en el máximo de .1000, mejor que ningún otro colega suyo en la MLB, aunque todavía no califica entre los mejores por no contar con el número de apariciones necesarias para ser tomado en cuenta.

De igual manera, lidera a todos los caretas de la Liga Americana en otros dos departamentos de relevancia como lo son el de porcentaje de hombres retirados en intentos de robo de bases, en el que ostenta un 50%, y en el de dobleplays realizados con 11. Además, solo Jonathan Lucroy con 68 asistencias en 100 partidos con los Atléticos de Oakland, lo supera en ese reglón, en el que el venezolano aparece con 63 en 15 juegos menos.

A pesar de que una lesión en la rodilla derecha a inicio de año amenazó con restarle una cantidad de tiempo de juego considerable, Salvador Pérez llegó decidido a recuperar el trono perdido en 2017 a manos del puertorriqueño Martín Maldonado, quien interrumpió en cuatro su seguidilla de zafras adjudicándose el trofeo Guante de Oro.

Los Reales de Kansas City pueden estar seguros de que a pesar de la mala temporada que han tenido, su catcher estrella lo ha entregado todo en el terreno, tanto con la mascota como con el bate, implementos que lo han hecho brillar desde su ascenso en 2011.

Con el madero no las ha tenido todas consigo y si bien su average todavía se mantiene muy por debajo de su registro vitalicio, sus 23 cuadrangulares y 65 carreras impulsadas lo ubican como el mejor entre todos sus compañeros en ambos apartados ofensivos. Incluso, cuando resta poco más de un mes de campeonato, tiene margen suficiente para superar sus cifras topes tanto en jonrones como en empujadas, las dos implantadas en 2017 con 27 y 80, respectivamente.

A la par. Mientras Salvador hace valer su jerarquía detrás del home plate en el nuevo circuito, en la Liga Nacional un coterráneo suyo y defensor de la posición dos del infield también surge como favorito para alzarse como triunfador en la carrera por la estatuilla dorada: Willson Contreras.

El novel pelotero de los Cachorros de Chicago ha progresado significativamente, a tal punto, que el manager Joe Maddon le ha entregado la receptoría a tiempo completo para que con 108 juegos sea el que más ha visto acción durante toda la temporada. Asimismo, comanda los apartados de asistencias realizadas con 57, y doblematanzas ejecutadas desde sus predios, registrando un total de 8.

Aunque todo indica que su esfuerzo por convertirse en un catcher de élite, le ha cobrado prescindir en cierta manera de su contribución ofensiva, factor que lo caracterizó y por el que fue considerado al comienzo de su trayectoria.

La cifra

23 de los 46 hombres que salieron en intento de estafarse alguna almohadilla fueron retirados por la certeza de los disparos de Salvador, mientras que los otros 23 llegaron a salvo.