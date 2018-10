Daniela Larreal, la ciclista que denunció la corrupción en el deporte

El deporte venezolano, como otros sectores del país, ha sido vulnerado por la crisis económica y social. La mala gerencia y la corrupción de las autoridades deportivas no han permitido el desarrollo de los jóvenes que desean representar a Venezuela.

La ciclista Daniela Larreal, una de las atletas más importantes en la historia del deporte venezolano, que participó en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos y ha obtenido numerosas medallas y premiaciones, fue la primera en denunciar los diversos casos de corrupción en las diferentes federaciones deportivas.

“En el año 2012 denuncié el caso de los dólares, porque vi muchos negocios con la plataforma de Cadivi: falsificaron las firmas de los atletas y autorizaron recursos a nombre de los deportistas. Denuncié a Héctor Rodríguez, que fue ministro del Deporte desde el año 2010 hasta 2013, en el caso de automovilismo y motociclismo, en el que observé que se robaron millones de dólares, aprobándolos para pilotos y motociclistas que ni siquiera eran venezolanos”, afirmó en exclusiva para El Nacional Web.

Aseguró que se generó mucha corrupción al no cambiar las leyes que regían a las federaciones deportivas. “Nunca se modificaron las leyes de deporte, que dicen que las federaciones de deporte no rinden cuentas al Estado y prácticamente esas leyes les dieron más poder”.

Explicó que denunciar las irregularidades provocó su exilio, entre otras severas consecuencias. “Fui amenazada de muerte, me quitaron el sueldo vitalicio que el presidente Hugo Chávez aprobó por mis 24 años de trayectoria deportiva; además, aunque ese año fui la mejor atleta del país, en el 2012 no me permitieron ser la abanderada venezolana en los Juegos Olímpicos de Londres”, agrega.

El silencio de algunos atletas venezolanos

Larreal afirma que muchos deportistas conocían los casos de corrupción en el deporte venezolano, pero nunca denunciaron la situación por preservar sus “intereses personales”.

“Me comuniqué con Stefany Hernández, Rubén Limardo y otros deportistas de mi categoría, para que hablaran publicamente de eso y se negaron rotundamente, porque ellos solo velan por sus intereses personales. Le dije a muchos de ellos que no eran venezolanos, que un atleta no es solo aquel que obtiene una medalla, sino el que pertenece a un pueblo”, indica.

La deportista marabina asegura que hubo muchas negociaciones internas entre algunos deportistas y los dirigentes de las federaciones, lo que explica porqué muchas figuras deportivas no han denunciado estos casos. “Muchos no han hablado porque como dice el venezolano, tienen rabo de paja, pero yo no lo tengo”.

Además, explicó que los recursos que fueron otorgados por el gobierno para la preparación de los atletas, son un derecho establecido en el artículo 111 de la Constitución de Venezuela: “El Estado garantizará la atención integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del privado, de conformidad con la ley”.

Larreal destacó que algunos deportistas no tienen para comer o para continuar sus estudios y que aquellos que denuncian al gobierno les quitan sus derechos como deportista.

Daniela Larreal representó a Venezuela cinco veces en los Juegos Olímpicos | Archivo

“Si estás en contra del gobierno, te quitarán todos tus derechos como lo hicieron conmigo, te retienen una beca aunque sea una miseria; hay muchos atletas que no han estudiado, no se han preparado, que no tienen conciencia. Estoy impresionada porque hay personas que han utilizado el deporte como beneficio personal y tristemente todo parece un negocio”, señaló.

Afirmó que por la crítica situación de Venezuela, es difícil para los nuevos talentos solo pensar en representar a su nación. “No creo que los atletas tengan cabeza para pensar en dejar en alto al país y lamentablemente la mayoría están callados y sumisos por un plato de comida”.

La deportista explicó que entregó varios proyectos para el desarrollo del deporte, que no fueron tomados en cuenta por el gobierno. “Hice llegar unos proyectos de desarrollo del deporte a Nicolás Maduro y Cilia Flores, pero los tiraron a la basura porque sencillamente no les importa desarrollar el país. Lo que les interesa es robar, porque ese es su modus operandi, pues nunca les interesó el pueblo”, denunció.

Larreal mostró su tristeza por la crisis económica y social de su tierra natal, y su esperanza de que el futuro cambie para mejor. “Estoy muy triste de ver que todos los años que yo dediqué, que trabajé por estar en mi país y lo que estudié parecen ser en vano; que todas mis metas y sueños que tenía en Venezuela fueron apagados por ahora, pero tengo la esperanza de que caiga la dictadura y la nación vuelva a nacer”.