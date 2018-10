Con 15 combates comenzó el torneo Gilberto Mendoza

Cumpliendo las expectativas generadas en los 15 combates efectuados entre “los mejores contra los mejores” se cumplió la fase eliminatoria del I Torneo de Boxeo Profesional Gilberto Mendoza que se realizó en las instalaciones de Parque Miranda en Caracas, organizado por Provenbox con el aval de la Asociación Mundial de Boxeo y la Coordinación de Boxeo Profesional.

El evento se inició en horas del mediodía con el primer combate entre en el peso supermosca entre los orientales Luis Guatache y Ernesto Martínez con victoria para este último por KOT en el quinto round.

“Gallerito” fue superior en todos los aspectos hasta que se produjo el desenlace que dio inicio formal al Torneo Gilberto Mendoza y que produjo su pase a la semifinal en el peso supermosca

En el segundo combate en la categoría supergallo, Luis Millán venció por amplia decisión unánime a Cristián Pérez.

El tercer combate previsto entre Yeison Valera y Anderson Rangel en el peso superpluma no se realizó en virtud de que Valera no dio el peso perdiendo por walk over, finalmente en la última pelea del primer programa Daniel Briceño noqueó en el primer round a William Romero.

En la segunda tanda se enfrentaron en el peso supermosca el merideño Andrés Rubio y el trujillano Aldri Portillo, pelea emotiva que terminó por decisión dividida a favor de éste último. Inmediatamente subieron al ring los supergallos Yoneiker Quintana y Jeffry Quintero quien noqueó en el sexto capítulo a su oponente garantizando su pase a la siguiente ronda en supergallo.

En superpluma, Tony Gómez tuvo que emplearse a fondo para vencer por estrecha decisión a Yunior Montoya, mientras que Dannis Castillo en el peso ligero solo necesitó un minuto para noquear al cubano Rordani Flores.

El tercer programa también cumplió con las expectativas generadas.

En el peso supermosca William Riera y Renso Robles protagonizaron un gran combate, de mucha acción y técnica, al final la decisión favoreció a Riera de forma unánime. Otro gran combate fue el protagonizado por Juan Mena y Maikol Beaumont en supergallo con victoria para éste último por decisión dividida.

En el peso superpluma, en pelea de revancha enfrentaron los capitalinos Jean Pier Oses y Ronal Ron quien luego de seis emotivos asaltos Ron superó por decisión a su adversario. En otro buen combate en la división ligero Esneiker Correa venció por KOT en el quinto a Kenin Betancourt

El programa de cierre fue emotivo y se inició con amplia decisión unánime de Michell Banquez ante Héctor Betancourt en la categoría de las 115 libras, en tanto que en supergallo el carabobeño Yoni Blanco noqueó en el tercer asalto al mirandino Edison Torres.

En superpluma Robinson García liquidó en el tercero a Sandro Hernández.

En la pelea de cierre Fradimil Macayo, haciendo su debut en el profesional superó por decisión a José Marcano en un interesante combate en la categoría de las 135 libras.