Colombia y Senegal irán a muerte por el avance

Alertada por la amenaza de Senegal, el rival de hoy en la tercera y última fecha del Grupo H, Colombia pondrá a prueba su condición de favorito de la llave buscando una victoria que la clasifique a los octavos de final de Rusia 2018.

Colombia recuperó el rumbo perdido en el Mundial al golear 3-0 a Polonia luego del traspié 2-1 ante Japón, una derrota inesperada. Ante el equipo de Robert Lewandowski despertó el mejor fútbol del combinado cafetero.

El duelo entre Colombia, a órdenes del argentino José Pékerman, y Senegal, bajo la tutela de Aliou Cisse, mostrará dos formas de ver el fútbol: los cafeteros haciendo de la posesión del balón y el toque en corto sus armas vitales contra el derroche físico y la velocidad pura de los africanos.

"Vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar. La eliminación no nos pasa por la cabeza. Estamos haciendo todo para quedarnos, somos muy optimistas", dijo Pékerman.

El partido servirá para medir la solidez del sistema defensivo colombiano, liderado por Yerry Mina (Barcelona) y Dávinson Sánchez (Tottenham), contra los velocistas Sadio Mané (Liverpool), Mbaye Niang (Torino) e Ismaila Sarr (Rennes).

"Los cuatro equipos, salvo Polonia que está fuera, han mostrado sus armas. Lo que hay que hacer es luchar por ese resultado", agregó.

Pékerman reconoció en Senegal a un equipo muy fuerte: "Es duro individual y colectivamente, y juegan como europeos por la capacidad de sus futbolistas, que están en Inglaterra, Francia o España".

Senegal y Japón han sido las gratas sorpresas de la llave. Los africanos están tranquilos porque la clasificación está en sus manos, luego de su victoria 2-1 ante Polonia y el 2-2 con los asiáticos.

"Hemos trabajado mucho. Sólo necesitamos un punto para clasificarnos. Este es nuestro objetivo. Esta generación merece ir más allá en esta competencia", aseguró Cisse.