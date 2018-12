La triplista colombiana Caterine Ibargüen fue elegida este martes como la atleta mejor atleta del año, durante la Gala que celebró la Federación Internacional de Asociaciones Atletismo (IAAF) en Mónaco.

Ibargüen superó en la votación a la belga Nafissatou Thiam, campeona de Europa de heptatlon, la británica Dina Asher-Smith, líder mundial del año en 100, 200 y 4x100; la keniana Beatrice Chepkoech, quien batió el récord mundial de 3.000 metros obstáculos; y la velocista bahamesa Shaunae Miller-Uibo, invicta en 15 competiciones.

"No puedo con mis piernas, me están temblando (...). Estoy supremamente feliz y no puedo hablar más", declaró la colombiana cuando recibió el premio de las manos del príncipe Alberto II de Mónaco.

La campeona de la Liga de Diamanteen salto triple y longitud se conviertió en la segunda atleta latinoamericana que recibe el premio, luego de que la cubana Ana Fidelia Quirot lo lograra hace 29 años.

Fue la quinta vez que Ibargüen aspiraba oficialmente al premio (2013, 2014, 2015 y 2016), luego de su ausencia en 2017, año en que la triplista venezolana Yulimar Rojas alzó el título mundial en Londres.

De esta forma, la antioqueña de 34 años de edad cerró un año fantástico. Además de coronarse en la Liga de Diamante, ganó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la Continental Cup.

La IAAF también condecoró al keniano Eliud Kipchoge, autor de un récord mundial en el maratón de Berlín, como mejor atleta masculino.

. @EliudKipchoge ���� wins the Male Athlete of the Year Award 2018



The Kenyan destroyed the marathon world record in Berlin with 2:01:39, and won his third London Marathon title #AthleticsAwards pic.twitter.com/ZDkMzvAPio