Capturaron al ex jugador Jhon Viáfara por un caso de narcotráfico

Jhon Viáfara, ex jugador del Once Caldas y ex seleccionado colombiano, fue capturado este miércoles por un caso de narcotráfico.

En la operación antinarcóticos que se adelantó cerca de las siete de la noche en Cali fueron capturadas, además de Viáfara, cinco personas.

Según información preliminar, Viáfara estaría pedido en extradición.

Autoridades informaron que los capturados serán trasladados a Bogotá para ser recluidos en los calobozos de la Dijín.

El futbolista, quien también hizo parte de los equipos de América de Cali y el Deportivo Cali, había sufrido un grave accidente de tránsito el pasado 16 de febrero en la vía que conduce de Jamundí a Cali.

Las autoridades confirmaron que la prueba de alcoholemia realizada al reconocido deportista dio positivo en grado dos.