Caciques está listo para recibir a Domadores en La Guaria

El medallista de bronce Yoel Finol, Albert Ramírez, Gabriel Maestre y Endri Saavedra encabezan la lista de gladiadores que participarán en la continuación de la Serie Mundial de Boxeo que se realizará mañana y el sábado contra Domadores de Cuba en el Domo José María Vargas de La Guaira.

Luis Polanco, Finol, Christian Palacio, Saavedra y Ramírez subirán mañana al cuadrilátero, mientras que Carlos Mujica, Luis Cabrera, Gabriel Maestre, Edgar Muñoz y el andino Nalek Korbaj, que defenderá su invicto (3-3), lo harán el sábado.

El equipo venezolano, está ubicado en el cuarto lugar del grupo A con cuatro puntos, al igual que Heroicos de Colombia, en la serie que dominan Cuba y Uzbekistán con seis unidades.

Está previsto que para hoy el cuerpo técnico del equipo, integrado por Alfredo Lemus, José Valor, Enrique Cova, Ismael Navarro y Omar Coffi, anuncien al representante en los 49 kilos, luego de la deserción de Joahnys Argilagos, en el clasificatorio de Tijuana, México.

Invicto. Nalek Korbaj, con forja de 3-3 en Serie Mundial de Boxeo, será una de las esperanzas del conjunto nacional en la categoría de los 81 kilogramos.

El nacido en Mérida, con nombre y apellido árabe, tiene previsto enfrentarse contra el cubano Julio La Cruz, púgil que en su último combate cayó (2-1) ante el venezolano Albert Ramírez.

“La Cruz es un experimentado boxeador de nivel. Tres veces campeón mundial y olímpico. Va a ser una pelea buena. Lo conozco porque he ido a Cuba y lo he visto entrenando. He trabajado guantes con él y Albert Ramírez, Ya lo he visto y se cómo trabajarlo”, afirmó Korbaj, que en su último combate venció al mexicano Rogelio Romero 3-0 ante Heroicos de Colombia.

El cubano La Cruz presenta marca de 18 ganadas y 2 derrotas en Serie Mundial de Boxeo.

“Espero sorprenderlo y sorprender al público debido a que necesitamos sacar toda la ventaja posible que podamos en casa”, explicó Korbaj.

Llegada. Carlos Cañizales, campeón absoluto del peso minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo, anunció sus aspiraciones de ser súper campeón absoluto de esa organización.

Cañizales, que logró el cinturón al derrotar por decisión unánime al japonés

Reiya Konishi, es el cuarto campeón venezolano activo.