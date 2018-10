Bravos de Margarita jugará a las 2:00 pm en caso de no arreglar iluminación

Christian Adam, directivo de Bravos de Margarita, informó este miércoles que los primeros juegos del equipo margariteño se realizarán a las 2:00 pm, en caso de no solventar los problemas con las torres de iluminación del estadio de Guatamare.

Hasta ahora, no han tenido ninguna respuesta por parte de la Gobernación de Nueva Esparta. "Tenemos una muy buena comunicación dentro del club house. No creo que vaya a pasar nada con la opción de disputar los encuentros a las 2:00 pm. Estamos trabajando fuerte para que eso no suceda", señaló en una entrevista en Unión Radio.

Adam agregó que las instalaciones de las luces tomaría aproximadamente una semana, al llegar los bombillos al país.

Los encuentros que se jugarían a las 2:00 pm serían ante los Tiburones de La Guaira en una serie de tres partidos del 17 a 19 de Octubre y luego ante los Leones del Caracas el día 20 y 21.

Con información de Unión Radio.