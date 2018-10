Betulio González: Necesito un cateterismo con urgencia

Betulio González, tres veces campeón mundial de boxeo, se encuentra a la espera de realizarse un cateterismo coronario para evaluar el alcance de las lesiones que padece en el corazón luego de que sufriera un infarto mientras se encontraba en su casa.

“Yo necesito ese cateterismo con urgencia porque me quiero ir a la casa. Tengo muchos días aquí y no me puedo ni mover por órdenes del doctor”, comentó González, reseñó Panorama.

La hija del ex boxeador, Liseth González, indicó que actualmente no cuentan con el medicamento necesario para continuar el tratamiento de su padre.

“Le colocaron un parche denominado Nitroderm, que le ha caído muy bien y su efecto dura unas 12 horas, pero no lo conseguimos en la ciudad, por eso pedimos a las personas o instituciones que quieran ayudar a mi papá, que pueden apoyarnos con ese medicamento”, dijo la hija de González.

