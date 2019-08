Benítez satisfecha por la medalla de bronce

Alejandra Benítez se quedó corta pero igual salió satisfecha. A los 39 años, la caraqueña llegó a Lima 2019 a saldar una deuda pendiente: colgarse la medalla de oro en los que serán sus últimos Juegos Panamericanos. No pudo ser y ahora el objetivo es clasificar a Tokio 2020.

"Quería despedirme de los Juegos Panamericanos con la medalla de oro, porque este es el evento internacional que impulsó mi carrera deportiva. Estoy satisfecha con el combate, ese es el deporte, en Toronto le gane a María y ahora ella me ganó a mi. Seguiré adelante, porque quiero mi cupo para Tokio”, dijo Benítez, quien cayó en semifinales con la argentina María Belén Pérez 15-12.

“Es complicado decir q estás satisfecho con estos resultados , pero me siento complacida de que llegue a este nivel. Siendo mis quintos Juegos Panamericanos me sentí muy bien aunque lamento no haber ganado”, admitió Benítez, medalla de plata en Santo Domingo 2003, Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

Sobre la posibilidad de conseguir el cupo a los próximos Juegos Olímpicos, la esgrimista dijo no sentir los 39 años y estar físicamente bien, en buena medida, por el trabajo realizado con su entrenador.