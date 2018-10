“El beisbol en Venezuela se convertirá en un deporte para ricos”

La manera en que los niños están recibiendo prácticas de beisbol se puede comparar con la situación que afronta el país. Pelotas sin cuero, bates viejos, guantes no aptos para jugar, zapatos rotos y falta de luces en los faros para las prácticas de tarde-noche, se han convertido en la cotidianidad de los jugadores.

El profesor de beisbol conocido como "Papura" explicó las dificultades que padecen los jugadores para poder realizar las actividades correspondientes con el deporte. Resaltó que pronto muchas familias no podrán costear los costos de los instrumentos.

“El beisbol se ha tornado muy costoso, pronto será solo un sector que pueda jugar este deporte”, comentó en exclusiva a El Nacional Web, quien también dijo que este deporte podría convertirse en el "nuevo tenis" o un "deporte para ricos".

Explicó que divisas infantiles como Broncos, Santa Marta y Gigantes podrían desaparecer debido a que no reciben aportes, sino que se mantienen de ellos mismos. Indicó que actualmente es díficil que los dueños de estos equipos puedan mantenerlos.

“Antes habían siete categorías: semillero, preparatorio, preinfantil, infantil, prejunior, junior y Juvenil. Ahora solo quedan cuatro categorías y podría dejar de existir una en un corto tiempo”.

Foto: Ramsés Romero - @rrbfotos

El beisbol en los infantes de Venezuela es afectado por los altos costos de los implementos deportivos. El guante de menor precio, de plástico, cuesta entre 3.000 y 6.000 bolívares. Mientras que un guante de marcas reconocidas son cobrados en dólares o al cambio en bolívares.

Un guante de cuero puede costar, dependiendo del modelo, entre 9.000 y 11.000 bolívares, lo que equivale, al menos a cinco sueldos mínimos.

Los tacos varían su precio entre BsS 1.000 (tacos usados) a 10.000 (tacos nuevos) y dependiendo del modelo. Las pelotas, el elemento más importante del beisbol, cuesta por individual 200 BsS, mientras que la caja de 12 pelotas tiene un costo de BsS 2.800.

Si se suma el costo más económico de los productos nos daría un total de BsS 14.800 , cifra que equivale a más de ocho salarios mínimos.

La crisis ha llevado a reducir los entrenamientos y los juegos por el costo del alquiler del estadio y si es un partido tienen que pagar el marcaje (la cal) los árbitros y el anotador, convirtiendo el deporte nacional en un lujo.

Los representantes tienen que rebuscarse para conseguir efectivo para poder trasladarse en camionetas y llegar a los encuentros.

“Es difícil buscar efectivo toda la semana para que cuando llegue el fin de semana tener con que pagar las camionetas para poder trasladarnos al estadio y poder pagar una parte a los profesores”, expresó una representante del equipo preinfantil de Broncos.

Una representante relató que hay días en los cuales dejan de hacer alguna actividad para que su hijo pueda asistir a los juegos de pelota.

“Es difícil porque uno, el representante, deja de hacer cosas para que su hijo pueda continuar practicando este deporte. Dejamos las salidas del cine, de comprar ciertas cosas para que el niño siga en su juego y alejarlo de tantas cosas malas”, dijo.

Otro representante, que funge como técnico, expresó lo difícil que resulta explicarle a su hijo las dificultades para adquirir sus instrumentos de beisbol.

“El propósito que mi hijo juegue beisbol es porque quiero enseñarle a ser responsable y que si quieres algo tienes que luchar por ello. El deporte es lo que saca a los niños de tanta maldad que hay en la calle y las gobernaciones y otros entes deberían apoyar más al deporte nacional”.

La mayoría de los representantes consideraron que las Gobernaciones y Alcaldías, así como la Federación de Beisbol Venezolana y Criollitos de Venezuela deben aportar más recursos a los equipos para que puedan seguir incentivando al deporte.

Elena Medina, directiva del equipo Broncos de la Trinidad, comentó que su divisa ha persistido gracias a la colaboración de los representantes y técnicos que, a pesar de las circunstancias, han podido colaborar con algunos implementos deportivos.

La franquicia milita en el polideportivo de la Trinidad, estado Miranda, pero tienen que colaborar con algunos implementos de limpieza a la alcaldía del municipio Baruta cómo método de pago.

“La alcaldía de Baruta todos los años nos brinda una ayuda monetaria, la del año pasado fue de 100.000 bolívares fuertes”, expresó la encargada de la directiva de Broncos, quien afirmó que este año no ha recibido ninguna contribución.

Aunque, al momento de preguntarle que si algún ente le ha brindado ayuda en los últimos años, argumentó que hace tres años Empresas Polar le hizo una donación de implementos deportivos, pero que desde ese tiempo para acá no ha recibido ayuda de ningún ente.

Comentó que el Ministerio de Educación tiene que notificarles a los colegios que los niños tienen el derecho de practicar deportes, por ende las instituciones no les pueden negar el permiso para que salgan una hora antes de lo establecido en su horario escolar para que vayan a sus prácticas.

“Hay ciertos colegios que no entienden que la educación y el deporte van de la mano. Muchos niños de aquí estudian en la tarde y las instituciones escolares no les permiten salir una hora antes. No es todos los días es solo dos días a la semana o quizás un solo día”.

El beisbol es un deporte que a la mayoría de los venezolanos les corre por las venas, ha sido el juego insignia del criollo desde que está pequeño y ahora es amenazado con dejar de existir por los elevados costos de sus implementos y de sus horas de juego.

Pero no todo es malo, los entrenadores y representantes de los jovenes jugadores coinciden en que siempre ante la desesperanza hay un rayo de luz que ilumina la oscuridad y las dificultades que atraviesan los jóvenes peloteros podrían impulsarlos a convertirse en jugadores estelares y futuros beisbolistas profesionales.