Banff Mountain Film Festival prepara su 16° edición

Luego de 42 años, Banff Mountain Film Festival se ha convertido en uno de los festivales culturales más grandes y prestigiosos del mundo. Se realiza en el corazón de las impresionantes Rocky Mountains canadienses, en la localidad de Banff, a una hora de Calgary en la provincia de Alberta.

El evento busca exponer los mejores libros, películas de montaña y espíritu de aventura de todo el mundo. El programa del Tour Mundial se expande por el planeta, alcanzando 550.000 personas en más de 1.100 proyecciones en 550 locaciones de unos 40 países.

Desde aventureros de butaca a escaladores de talla mundial, de líderes de negocio a estudiantes de colegios, de Chile a China, de Suráfrica a Suecia y en Venezuela desde hace 16 años. Los organizadores cuentan con el apoyo de la Embajada de Canadá, quienes vieron en el festival la oportunidad de difundir el espíritu democrático y global de la cultura canadiense.

No es un secreto que, a lo largo de estos 16 años, no ha sido sencillo organizar el proyecto en Venezuela. Desde el año pasado, esta iniciativa ha evidenciado que la perseverancia y la convicción son fortalezas intrínsecas en el espíritu no solo de la aventura, sino de la libertad.

En este sentido, más allá de las dificultades, se busca abrir espacios para compartir ideas y logros tanto personales como colectivos, mediante dos cumbres anuales.

La convocatoria para participar en este festival venezolano está abierta hasta el mes de agosto. Toda la programación y la información de la convocatoria están en la página web www.ascenso.org.ve y en las redes sociales como @ascensoac.

