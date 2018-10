Australia remontó y terminó tercera en el Rugby Championship

El seleccionado de Australia derrotó este sábado como visitante a Argentina por 45-34 (parcial 7-31) y terminó tercero en el Rugby Championship, tras protagonizar una formidable remontada, en un partido por la sexta y última fecha del certamen en Salta.

En un partido cambiante, los Pumas argentinos parecían tener todo controlado al final de la primera parte, pero los Wallabies reaccionaron de manera espectacular en la segunda mitad y revirtieron la cuenta con cinco tries casi en hilera.

“Nos duele muchísimo esta derrota", lamentó el tercer línea argentino Pablo Matera. Cuando nos metieron dos tries seguidos nos desesperamos, perdimos el plan y Australia se agrandó. Es una derrota muy dura, queríamos terminar el Championship de la mejor manera y no lo hicimos como queríamos”, agregó.

De este modo, los Wallabies consiguieron salir del último puesto en la jornada final y vengaron la derrota sufrida en Gold Coast frente a los Pumas, que de todos modos finalizaron el Rugby Championship por primera vez con dos triunfos en su haber.

Michael Cheika, entrenador de Australia, elogió al equipo argentino y consideró que practica un rugby fantástico, muy distinto a lo que venían haciendo."Hay días en los que se puede ganar y en otros se pierde". agregó; mientras que sobre lo hecho por su formación comentó: “Estoy muy disgustado con el primer tiempo y contento con el segundo”.

Argentina tuvo un comienzo inmejorable, ya que antes de los cinco minutos ya estaba 14-0 al frente, con sendos tries de Pablo Matera y Emiliano Boffelli, que cerró un contraataque letal que tomó mal parada a la formación australiana.

Ensayó una reacción el conjunto "aussie" con un try de Michael Hooper; pero lo concreto es que los Pumas ofrecían un juego más dinámico y no extrañó que el local aumentara la diferencias con dos tries casi calcados, a cargo de Matías Orlando y Santiago González Iglesias, el reemplazo de Nicolás Sánchez.

Argentina sacaba una notable diferencia también en la posesión, con un 65% de tenencia del balón, frente a una Australia descolorida, que además se mostraba errática y concedía muchos penales.

Vuelco tras el entretiempo

En el vestuario, Cheika intentó enfocar de nuevo a sus dirigidos y dispuso variantes de arranque; pero el gran cambio estuvo en el aspecto mental, con los Wallabies renovados y mucho más agresivos de cara a la segunda mitad.

El partido dio un vuelco completo, porque la determinación de Australia coincidió con un equipo argentino que se vio sorprendido y falto de reacción frente a la andanada visitante, impotente para frenar la recuperación de los oceánicos.

En apenas 26 minutos, los Wallabies desembarcaron cinco veces en el in-goal de los albicelestes, a través de Izack Rodda, Israel Folau, Dane Hayllett-Petty (en dos ocasiones) y David Pocock, para completar una reacción formidable; necesaria para mejorar la pálida imagen que los australianos habían mostrado en la primera parte.

Cuestión de mentalidad

De manera contundente, Australia aprovechó su momento y se recuperó a tiempo para terminar el Rugby Championship sin pelear por el título, pero con un triunfo tonificante con miras a lo que viene.

“Lo que pasó fue un tema mental. Cuando no hay una explicación lógica, se trata de un tema mental”, destacó Mario Ledesma, entrenador de Argentina.

Los Pumas cerraron el Cuatro Naciones del hemisferio sur con su mejor campaña; pero la última imagen dejó en claro que, más allá de luchar palmo a palmo contra las potencias. Al equipo sudamericano todavía le cuesta dejar atrás la irregularidad y pagó esa inestabilidad con una dolorosa derrota en la despedida.