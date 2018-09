La delegación venezolana de atletismo, integrada por Orangys Giménez (100 metros planos), María Ascanio (3000 metros planos), Silenys Vargas (lanzamiento de martillo), Armando Bustos (salto de altura) y Francisco Díaz (110 metros con vallas), continúa con su base preparatoria en Buenos Aires para participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

“A pesar de que él no me acompañó a esta preparación, mi entrenador y yo estamos enfocados en mejorar el trabajo que ya hice en Venezuela; aquí me acompaña un encargado en mis entrenamientos, igual siempre me mantengo en contacto él. Tengo fe, haremos un gran trabajo”, expresó Ascanio.

Los cinco atletas realizan sesiones de entrenamientos en el centro de preparación Hugo La Nasa, ubicado en la municipalidad de Concepción del Uruguay, Argentina, con el objetivo de afinar los detalles técnicos y tácticos para el desarrollo de las venideras pruebas que estarán en disputa.

El equipo, que arribó a la ciudad bonaerense el pasado 16 de septiembre, está a 11 días del inicio de los JJ OO de la Juventud, que arrancarán en octubre en territorio argentino.

