Así respondió venezolano cuando jugador chileno le dijo “muerto de hambre”

Nicolás Díaz, defensa de la selección de Chile sub-20, llamó "muerto de hambre" al lateral venezolano Pablo Bonilla durante un partido del Suramericano de la categoría que terminó en victoria 1-2 para la Vinotinto.

De acuerdo con las imágenes de la transmisión oficial del encuentro, en minuto 70 se produjo un intercambio de palabras entre ambos jugadores por lo que Díaz utilizó la frase para despertigiar a Bonilla, quien solo levantó el pulgar en señal de respuesta.

Díaz, mediante su cuenta de Instagram, se disculpó y lamentó lo ocurrido en el encuentro. “Si respondí como respondí, es porque Bonilla me insultó con algo que no vale la pena repetir cuando me caí en esa jugada, y en la calentura del momento son cosas que pasan en la cancha. Espero ver pronto a todo el plantel de Venezuela en el estadio para saludarlos y resolver este mal entendido”, sostuvo.

Finalmente, el seleccionado chileno expresó que posee muchos amigos venezolanos. "Quiero decirle a todos que lo que dije en el partido no lo siento de verdad. Yo y mi familia tenemos muchos amigos venezolanos y respeto muchísimo a toda la gente que ha venido a Chile a trabajar y ganarse la vida de buena forma”, escribió.