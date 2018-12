Así quedaron las llaves de los octavos de final de la Champions League

El Ajax y el Lyon serán los rivales de Real Madrid y Barcelona en los octavos de final de la Champions League 2017-18. El sorteo fue realizado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon.

El Atlético de Madrid, anfitrión de la final, se medirá al Juventus de Cristiano Ronaldo. Las eliminatorias de octavos, ronda en la que se empezará a aplicar el sistema de videoarbitraje (VAR), se disputarán entre los días 12 y 20 de febrero.

El Lyon, segundo del grupo F tras el Manchester City y por delante del Shakhtar Donetsk, se presenta también como un rival bastante asequible para el Barcelona de Leo Messi por potencial y por la irregularidad que muestra el cuadro francés, capaz de ganar al City en Manchester -su única victoria en la ronda de grupos- y de empatar el resto de choques.

El Atlético de Madrid se llevó el 'hueso' del sorteo, el Juventus de Cristiano Ronaldo, ex delantero del Real Madrid que, sin ir más lejos, le marcó un triplete en las semifinales de la campaña 2016-17.

Otro gran duelo de históricos será el que dirimirán el Liverpool y el Bayern Múnich. Entre ambos reúnen diez títulos de la máxima competición continental, ambos diez.

De paso, el técnico germano Jurgen Klopp, ex entrenador del Borussia Dortmund, volverá a verse las caras con el que fue su gran rival cuando dirigía al conjunto del Signal Iduna Park. El Liverpool tiene la vitola de ser el vigente subcampeón y de disponer de un ataque veloz y frenético con los Salah, Mane y Firminho, que puede desarbolar a un conjunto bávaro que en la Bundesliga deja muchas dudas pero que en Europa ha sabido sobrevivir y pasar como primero.

Tottenham y Borussia Dortmund dirimirán otro enfrentamiento anglo-germano entre dos equipos de fútbol atractivo, y completan los enfrentamientos entre la Bundesliga y la Premier el Schalke, uno de los más deseados por los primeros, y el Manchester City de Josep Guardiola.

El nuevo proyecto europeo del París Saint Germain se encontrará en estos octavos con el desconcertante Manchester United de Jose Mourinho.

Completa esta ronda la confrontación entre el Roma, hasta ahora con un rendimiento irregular, y el sólido Porto, el equipo que ha conseguido más puntos en la fase de grupos (16).

Spectacular. The round of 16 draw ��



Most exciting tie? #UCLdraw pic.twitter.com/ZjUBmvLwVl