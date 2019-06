Argentina y Messi se juegan contra Qatar el futuro en la Copa América

Messi en modo salvador...otra vez

Evitar otra catástrofe es la misión que emprenderá frente a Qatar un equipo albiceleste convaleciente. Colombia dio el primer disparo, Paraguay ahondó la herida y el campeón asiático busca matar al gigante suramericano.

Pero Messi tiene otros planes. Su meta inmediata: evitar la eliminación en fase de grupos de un equipo que parece incapaz de seguirle el paso. "Sería una locura que no podamos pasar del grupo, cuando son tres los que pasan prácticamente", advirtió Messi tras el empate 1-1 que Argentina firmó contra Paraguay el miércoles en la segunda fecha del Grupo B. Y es que ocho equipos avanzan a cuartos de final y solo cuatro se vuelven a casa.

Para Messi no hay dudas: Argentina se meterá en la definición del torneo que ya ganó 14 veces, pero que no obtiene desde Ecuador 1993. "Sabíamos que no iba a ser fácil (...) está todo muy igualado y hoy no se gana más con la camiseta", soltó el delantero, que llamó a la afición a seguir creyendo en la albiceleste.

Dybala, la gran incógnita

Un solitario tanto de penal convertido por Messi es todo el goleo de la albiceleste en lo que va de la Copa América. El DT Lionel Scaloni probó en el ataque con Lautaro Martínez, Sergio Agüero y hasta apostó por el ingreso de Matías Suárez, pero Paulo Dybala siguió en el banco. El delantero de Juventus de Italia repite la historia y, al igual que en la era de Jorge Sampaoli, sigue sin encontrar su lugar en la oncena argentina. Las coincidencias de su juego con el de Messi parecen ser contraproducentes para el compañero de Cristiano Ronaldo en el calcio.

Desde el inicio o desde el banco Dybala es una carta que Scaloni puede llega a usar. Lo que sí es seguro es que la albiceleste saldrá con un tridente ofensivo liderado por Messi. Lautaro Martínez, que se recupera de un golpe sufrido frente a Paraguay, y el Kun Agüero serían los compañeros del 10. Pero Dybala podría ser la sorpresa.

Asegurar el mediocampo

Al igual que en el ataque, Scaloni busca mejorar el funcionamiento del mediocampo. Ponerle freno a un equipo catarí que se las ingenió para complicar a Paraguay y perdió con lo justo ante Colombia es tarea impostergable. Leandro Paredes y Guido Rodríguez con Giovani Lo Celso más adelantado serían los encargados de ganar en el medio y pasar limpio el balón al frente, en busca de una jugada salvadora de Messi, una aparición del Kun Agüero, que rompe redes con el Manchester City, o de Martínez, atacante del Inter de Milán.

Las fichas del campo pueden cambiar, pero en las gradas el aliento será el mismo. A un día del crucial encuentro, la hinchada calentó motores accediendo junto con la prensa a los primeros 15 minutos del entrenamiento del equipo en el estadio Beira Rio, un privilegio que unas 200 personas agradecieron con cantos de aliento centrados en la figura de Messi.

Qatar, sin nada que perder

Al drama argentino, Qatar antepone la calma. El campeón de Asia quiere vestirse una vez más el traje de invitado aguafiestas. Su entrenador, el español Felix Sánchez, espera "un partido muy duro", pero advierte que no olvida que su equipo llega con chance de pasar a los cuartos de la Copa América. "Sabemos que va a ser tremendamente difícil porque el potencial de Argentina todo el mundo lo sabe", dijo el DT, sin perder ni una pizca de entereza para avisar que su equipo saldrá a pelear la clasificación.

Anfitrión de la Copa del Mundo 2022, el conjunto catarí sabe que este domingo el mundo mirará al estadio Arena do Gremio de Porto Alegre. En el campo, la Argentina de Messi se juega el futuro.

Una caída sería una nueva catástrofe para el fútbol argentino y para un Leo que ya perdió tres finales de Copa América y una de Mundial y buscar coronar su brillante carrera con un título con la albiceleste.

Probables alineaciones

Argentina: Franco Armani - Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico - Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso - Leonel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez o Paulo Dybala. DT: Lionel Scaloni

Catar: Saad Al Sheeb - Pedro Miguel Correia, Bassam Al Rawi, Tarek Salman, Karim Hassan Abdel - Karim Boudiaf, Abdulaziz Hatem, Boualem Khoukhi - Hasan Khalid, Almoez Ali, Akram Afif. DT: Felix Sánchez.

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile).