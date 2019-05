El Apertura 2019 puso los últimos boletos en la mesa: ¿a quién le va usted?

La fase regular del semestre llega a su fin en la máxima categoría del balompié venezolano. Con diez partidos en simultáneo, este domingo se pondrán en disputa los cuatro boletos que restan para meterse en el octogonal final del Torneo Apertura 2019.

Diez conjuntos tienen la posibilidad de pasar. Carabobo FC, Caracas FC, Mineros de Guayana y Estudiantes de Mérida ya inscribieron su nombre en la liguilla; mientras que a Lala FC, Estudiantes de Caracas, Portuguesa FC, Llaneros de Guanare, Trujillanos FC y Deportivo Anzoátegui ya no le quedan opciones matemáticas.

Uno de los encuentros más interesantes que tendrá la jornada será el que protagonizarán Academia Puerto Cabello y Deportivo Táchira. Los académicos se ubican fuera de la zona de la clasificación, debido a que son décimos con 25 puntos; mientras que los aurinegros marchan séptimos con 26 unidades.

“El domingo no jugaremos un partido más, sino que nos enfrentaremos a una final. Por lo tanto, el equipo deberá tener orden, estar atento, tener el control de la pelota, con intención de arco contrario en todo momento”, expresó Juan Domingo Tolisano, técnico del Deportivo Táchira, al departamento de prensa de su equipo.

Para el estratega aurinegro, el grupo deberá ejecutar un partido rápido, manteniendo el orden y la precisión de juego. “Hay que correr, hay que jugar, hay que dar el todo por el todo para poder sacar el resultado que todos queremos y estar en la definición del campeonato”, añadió.

Foto: Prensa Deportivo Táchira

Después de vencer 1-2 al Táchira en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, Aragua FC se atornilló en el quinto puesto de la tabla y está a un paso de concretar el pase. Los dirigidos por Enrique García se verán las caras contra Metropolitanos en el Hermanos Ghersi Páez de Maracay.

“La dedicación es fundamental para nosotros. Nos enfocamos en clasificar y vamos a prepararnos para sumar los tres puntos en casa”, dijo el juvenil Edanyilber Navas, autor del segundo tanto aurirrojo en San Cristóbal. “Me siento muy orgulloso, porque trabajo día a día para poder lograr los buenos resultados. El ambiente en el equipo es muy alegre, cada uno de nosotros nos esforzamos en cada entrenamiento para alcanzar el objetivo”, complementó.

El que también está en la lucha por trascender es Atlético Venezuela, que marcha 12º con 24 contables. El cuadro tricolor está obligado a vencer en Puerto La Cruz a Estudiantes de Caracas, luego de imponerse por la mínima en su visita a Metropolitanos con gol de Edder Farías, máximo artillero del torneo doméstico con 15 festejos.

“Hemos trabajado de la mejor manera. Sabemos que nos jugamos el todo por el todo, que no podemos regalar. Sabemos que hay que ganar primeros y para eso estamos trabajando en la semana como lo estamos haciendo. El día domingo hay que plasmarlo en la cancha y esperar que se den las cosas para estar entre los ocho”, comentó el volante colombiano Jhoan Arenas.

Foto: Prensa Atlético Venezuela

Arenas es uno de los importados de más renombre dentro del fútbol nacional, puesto que formó parte del bicampeonato que consiguió Zamora FC entre las temporadas 2012/2013 y 2013/2014. Sin embargo, se ha mantenido alejado de los terrenos de juego en el presente período de competición por molestias físicas.

“Lastimosamente, las lesiones me han frenado un poco. Trabajo al máximo para estar óptimo para cuando el profesor (Jaime De La Pava) me necesite; ha sido un semestre de altos y bajos para mí. Esperemos que las lesiones no vuelvan a aparecer y así en el resto del torneo de la mejor forma”, expresó.

Las cartas están sobre la mesa. La última jornada, que comienza a la misma hora en todos los parques (4:00 pm) tendrá también los choques entre Caracas vs. Llaneros, Deportivo Anzoátegui vs. Carabobo, Zulia vs. Deportivo Lara, Trujillanos vs. Zamora, Mineros vs. Portuguesa, Monagas vs. Lala y Estudiantes de Mérida vs. Deportivo La Guaira.