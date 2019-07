Ángel Luna triunfa a pesar de haber llegado tarde a la halterofilia

Para el haltero venezolano Ángel Luna haber llegado con 18 años de edad a la práctica del levantamiento de pesas no ha sido un obstáculo para triunfar. Su padre, Julio Luna, una de las glorias del deporte nacional, ha sido su inspiración

Su carrera ha tenido un desarrollo sorprendente en el corto plazo, con resultados extraordinarios para el país en competencias internacionales.

Uno de los días de preparación en el gimnasio del IND, el joven de 23 años de edad habló sobre su pasión: el levantamiento de pesas. “Me inicié a los 18 años y me hubiese gustado practicarlo desde los 12, pero no lo hice por mis estudios, quería hacer otras cosas y no tenía tiempo; pero cuando descubrí este deporte me encantó, y lo hago de corazón, con mucho amor”, dijo Luna.

La llegada tardía a la práctica de la barra y los discos fue compensada con el apoyo de los que creyeron en él: “Gracias a que caí en manos de buenos entrenadores y que tuve un guía, que fue mi padre, pude superar mis metas lo más pronto posible”.

Destacó que la halterofilia es un deporte que conlleva disciplina y educación. “Es una especialidad que día a día exige estar muy concentrado en lo que se hace, llevar un control. Es un deporte muy hermoso, que hay que saberlo vivir para saberlo contar”, recalcó.

Después de cinco años en la disciplina, Luna considera que su rendimiento deportivo ha ido en ascenso, producto de una exigente preparación: “Mi logro más importante hasta ahora ha sido quedar campeón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe el año pasado. También fui primero en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 y en los Suramericanos de Cochabamba 2018, y ahora espero conseguir un buen resultado en los Panamericanos de Lima”.

Ahondando sobre lo que pudiera ser su participación en el evento continental en Perú, señaló que su rival más fuerte sería el representante de Colombia. “La disputa de la medalla de oro estaría entre él y yo. Tengo una marca de 381 y el colombiano de 391, pero con el trabajo que vengo haciendo con los entrenadores creo que podemos tener un mejor resultado”, auguró.