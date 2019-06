Andrés Madera está de vuelta a los podios de la Liga Premiere de Karate

Andrés Madera disputará la final de la Liga Premier de Shanghai este domingo en la categoría de los menos 67 kilogramos, frente al iraní Karimi Seyedali. El baruteño, quien viene de recuperarse de una lesión de rodilla, llega en su mejor forma deportiva, justo cuando la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio comienza a cerrarse.

"Tuve cinco grandes combates, me enfrenté a los número cuatro, tres y al primero del ranking mundial. Esta competencia me ha regresado totalmente la confianza después de lo que pasó con la rodilla, ahora el domingo tenemos un gran reto y no me conformo con estar en la final, quiero ganar la medalla de oro" indicó Madera quien en el mes pasado alcanzó su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Para llegar a la final Andrés Madera venció en primera ronda a Derafshipour Hamoon de Irán por decisión de los árbitros, tras finalizar 2 a 2. Posteriormente dio cuenta de Elsawy Ali de Egipto quien había vencido al venezolano en las últimas tres ediciones de la Premier por dos a cero.

"Fueron combates muy duros, en los que tuve que trabajar inteligentemente, llevarlos poco a poco y esa fue la clave principal en esta premiere, me siento bien, con todas las condiciones que necesito para ir por mi objetivo que estar en los Juegos Olímpicos, solo faltaba ajustar algunas cosas en la confianza, pero ya siento que he regresado" apuntó Madera.

En su camino a la final Andrés también despachó con categoría al japonés Hiroto Shinohara seis a cero. Finalmente el sensei Madera dio cuenta del francés Steven Da Costa, número uno del mundo para meterse en la gran final, donde ya aseguró la medalla de plata. Esta competición es de suma importancia para el criollo ya que otorga puntos directos para la clasificación los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año.