Andrés Madera buscará clasificación a Panamericanos de Lima

Andrés Madera siente que pudo haber tenido una mejor figuración el fin de semana, en la válida de Dubai de la Premier League. Pero pasa la página rápido y se enfoca en lo que viene.

Y su nueva meta es conseguir la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima, penúltima parada del ciclo olímpico.

El cupo tendrá que pelearlo en el clasificatorio que se disputará en Panamá el 20 de marzo.

šEstos últimos tres meses me he estado preparando para eso, en los Juegos Centroamericanos no pude debido a la lesión, sin embargo voy a buscar mi cupo a los Juegos Panamericanos”, dijo el karateca mirandino a su equipo de prensa.

“Estoy teniendo esa forma que necesito para clasificar y sobre todo para adaptar mi cuerpo para lo que me exige la competencia”, explicó. “Me siento muy motivado porque sé lo importante que serán estos juegos para mí y para Venezuelaš.

“Después del Open de París siento que están volviendo las cosas, sólo queda tener un poco de paciencia”, agregó.

Antes de ir a Panamá Madera tendrá otro desafío: el Open de Austria, que será dentro de dos semanas.

Allí espera tener mejor figuración que el séptimo lugar que obtuvo en Dubai en los -67 kg, un escaño que siente que ocupó injustamente.

“En Dubai hicimos cinco buenos combate, incluso podemos decir que esta competencia nos deja una lección muy importante ya que la pelea contra el representante de Kazajistán fue muy discutida”, apuntó.

“Se me aplicó una sanción quedando nueve segundos para terminar y yo ganaba tres a uno. Siento que esto me quitó las posibilidades de ir por la medalla el domingo”, aseguró. “Sin embargo respetamos la decisión de los árbitros para con esa acción”.

El resto de la delegación venezolana en Dubai no tuvo suerte.

Claudymar Garcés (Kumite - 61Kg) cayó 1-5 ante la eslovena Ristic Tjasa en primera ronda, Freddy Valera (Kumite – 84) perdió 0-2 ante el iraní Ghararizadeh Mahani Mahdi.

Y Antonio Díaz, en kata individual, pasó como primero en dos pools y terminó en el noveno lugar de la prueba.