Alejandra Benítez prepara el camino de salida de la pedana

Ha hablado de retiro en otras ocasiones, pero esta vez va en serio. La sablista Alejandra Benítez está disputando su último ciclo olímpico y lo ratificó el martes, nada más bajarse del podio en Lima.

“Estos son mis últimos Juegos Panamericanos. Dirán que he mencionado la palabra retiro otras veces y no me termino de ir, pero ahora sí es el momento. Voy a cumplir 40 años”.

Falta un año para que llegue a esa cifra, pero la decisión ya está tomada. Y quiere hacerlo en grande y en Tokio, viviendo el sueño de asistir a sus quintos Juegos Olímpicos.

“La clasificación ya empezó. En la Copa Mundial de Corea este año comenzamos a puntuar y a apuntar a la clasificación continental por ranking mundial. Estoy muy enfocada en Tokio, trabajando duro para eso, para cumplir el sueño de estar en mis quintas olimpiadas y batir un récord personal”, dijo.

Benítez está viviendo los últimos momentos de una carrera que le ha dado satisfacciones.

Felicidad en Lima. La caraqueña ha sido campeona mundial junior y múltiple medallista de Juegos Bolivarianos, Suramericanos y Centroamericanos y del Caribe. Desde que debutó en Panamericanos en Santo Domingo 2003 ha salido con una presea en el cuello: fue tres veces subcampeona y sumó el bronce individual de los Juegos de Lima.

“La sensación que me queda de mi paso por Lima es de mucha felicidad”, aseguró. “Estoy complacida de entregarle una medalla a mi país. En el cierre de mi carrera deportiva me despido en el podio para responderle a quienes siempre dicen que debo darle paso a la generación relevo y que soy una vieja”.

“La edad no es todo, es el trabajo el que marca diferencia y yo llevo más de 20 años en podios internacionales”, agregó.

Odontóloga graduada de la UCV, Benítez tiene claro lo que hará una vez que baje de la pedana por última vez. Y aunque ha sido muy activa políticamente –fue ministra del Deporte entre 2013 y 2014 y diputada suplente hasta 2016- no es en este campo en el que se ve luchando sus próximas batallas.

“Después de las competencias vendrá una Alejandra muy activa, pero enfocada en su vida personal. Quiero descansar, tener familia, estar estable emocionalmente y ya estoy dando grandes pasos en ese sentido”, indicó.

Habitual centro de las polémicas, los últimos pasos de su vida deportiva parecen estar signados por la reflexión.

“A mis 39 años tengo claro que hay muchas cosas qué dar después de que termine mi vida de atleta. Soy una profesional, también tengo otras cosas, otros trabajos. Hay muchas posibilidades y muchas puertas por abrirse en este camino al retiro”.

Uno de ellos será seguir al frente de su fundación, en la que capta y apoya talentos para la esgrima: “Viene una gran generación de relevo”.

Por lo pronto, se prepara para su última prueba en Juegos Panamericanos: la competencia por equipos del sable femenino, que será el viernes.