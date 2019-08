Albert Subirats ante su nuevo rol: “Espero estar a la altura”

Sin hacer ruido. Así se despidió Albert Subirats de las competencias, después de su intento fallido de avanzar a la final en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Era una decisión que venía meditando y que no anunció.

Simplemente dejó de estar en los equipos venezolanos de natación, que desde su despedida y la de Andreina Pinto echan de menos el protagonismo que tuvieron en eventos del ciclo olímpico.

Pero aunque ya no compite, Subirats no ha dicho adiós a las piscinas. La semana pasada fue presentado de manera oficial por el Comité Olímpico Venezolano como parte del equipo técnico de la delegación de nadadores de Venezuela en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Después de Río me senté a reflexionar y me puse a trabajar en mi profesión”, dijo el carabobeño, graduado en administración de empresas. Eso no duró mucho. Estando en la oficina, sintió de nuevo el llamado del agua.

“Sentí que me faltaba la natación”, confesó. Dejó el trabajo y se fue a Miami, a ser instructor de natación en clubes.

Una nueva vida

A muchos les sorprendió la designación, pero Subirats tiene un año trabajando en Virginia Tech como coach asistente del entrenador en jefe Sergio López Miro. A este puesto llegó casi por casualidad.

“Sergio y yo somos amigos, cuando lo nombraron entrenador jefe en la universidad le escribí para felicitarlo. Hablamos de lo que yo estaba haciendo y me invitó a acompañarlo en el cuerpo técnico, eso fue en agosto de 2018”, recordó.

En su presentación en Lima, se mostró complacido con su nuevo papel.

“Si no sintiera que los puedo ayudar no estaría aquí. Espero estar a la altura de la importancia de este puesto”, apuntó.

Bajo su cargo están Carlos Claverie e Isabella Páez, dos de las principales figuras del renovado equipo vinotinto. Y Subirats tiene muy claro lo que quiere inculcarles.

“Quiero enseñarles cosas que a mí me hicieron falta”, señaló. “Ahora me doy cuenta que debí tomar los consejos que me daban, que ahora entendí que la natación es un deporte supremamente sicológico y eso me faltó. He leído mucho para ayudar a los muchachos. Isabella y Carlos técnicamente están bien, pero tienen que reforzar lo mental”.

Poco antes de que empiece la competencia en el Centro Acuático de La Videna (el martes), Subirats ya tiene claro lo quiere que sus pupilos entiendan: “Voy a decirles en la primera reunión que todas las piscinas son iguales, tienen las mismas medidas. La diferencia está en la mente”.