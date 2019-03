Delegación de Caricom visitará Washington para tratar la crisis Venezolana

Una delegación de la Comunidad del Caribe (Caricom) se reunirá el próximo miércoles con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, para analizar medidas encaminadas a dar una solución a la crisis en Venezuela.

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, quien asistió a una reunión de Caricom celebrada en San Cristóbal y Nieves, informó en conferencia de prensa de que la Casa Blanca accedió a celebrar un encuentro sobre la situación de Venezuela con representantes de la organización regional.

"Consideramos que este es un paso en la dirección correcta, por lo que los representantes del Caricom viajarán a Washington para reunirse con el secretario de estado Pompeo el miércoles", detalló Rowley.

La delegación del Caricom estará encabezada por su presidente y primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; el secretario general de la organización regional, Irwin La Rocque, y el primer ministro de Trinidad y Tobago.

Rowley recordó la posición hecha pública por los líderes regionales en el comunicado final de la reunión de Bassterre de hace unos días, la 30 reunión entre períodos de sesiones de la Conferencia de Jefes de gobierno de la organización regional.

Durante la reunión se insistió en que se debe permitir que el pueblo de Venezuela decida su propio futuro de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El comunicado del Caricom de conclusiones de la reunión reitera la posición de esta organización respecto a la crisis de Venezuela de no intervención, no injerencia, no uso de la fuerza, el respeto al estado de derecho, los derechos humanos y la democracia.

"Caricom ha abogado incesantemente para que se logre ese objetivo, lo que pasa por un diálogo significativo entre las partes", indica el comunicado.

A la espera de ese acuerdo, Caricom pide un compromiso para facilitar la entrega de ayuda humanitaria de una forma no politizada.

Además, la organización regional pide que se utilicen los mecanismos de las Naciones Unidas que se han empleado a lo largo de años para la entrega imparcial y efectiva de la ayuda humanitaria.