Luis Miguel, la serie, la versión de un sol eclipsado

Cuando en 2016 murió Juan Gabriel, muchos, al lamentar el fallecimiento, advirtieron que el vínculo con su obra era tan solo un placer culposo, que además habían heredado de sus padres o abuelos.

No me adentraré en las razones de los comentarios. Solo recuerdo el momento para hablar de Luis Miguel, la serie, que se encuentra en Netflix.

Sin dudas, ha sido un éxito. Pero al igual que ocurrió con el intérprete de “Querida”, varios de los que quedaron prendados con la historia han dicho que el llamado Sol de México es un placer culposo.

Sería falso decir que soy seguidor de la carrera del cantante. Incluso, en una época, afortunadamente lejana, veía injustamente con reservas su vida artística. Eso, prejuicios de juventud.

Hace varios años Paul McCartney respondió a algunos de sus detractores que lo llamaban sensiblero. El ex-Beatle escribió una canción con ironía: “Some people want to fill the world with silly love songs, and what's wrong with that?”

Ahora, superado el cinismo, mientras escribo estas líneas en mi cuarto suena “Culpable o no”, y prefiero rememorar el capítulo en el que detallan cómo surgió la pieza. Sin dudas, atinadamente contextualizada para el clímax de un buen episodio.

Tal vez vi la serie con la ingenuidad del poco versado en el asunto, y por eso me sorprendieron los giros, el conflicto que desde pequeño afectó a un niño convertido en estrella. Claro, detrás había un padre que sabía que su carrera estaba acabada, pero que vio en el hijo la posibilidad de un estrellato que él nunca tuvo.

No conozco al ferviente seguidor de Luis Miguel que haya visto esta serie, pues mi círculo más cercano puede contar una historia similar a la mía. Así que no sé si los expertos en la vida de Micky se hayan entusiasmado tanto como yo.

Uno de los principales atractivos es cómo muestran la rivalidad entre padre e hijo. Sí, el principal adversario de Luis Miguel fue su papá: Luisito Rey, un villano con el que es imposible sentir un mínimo de compasión.

Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel adulto, lleva a cabo una actuación que está a la altura de un personaje tan popular y con referencias tan frescas, inmediatas y accesibles. Pero Óscar Jaenada, como Luisito Rey, subraya la tensa trama de un joven que debe sobresalir en una competitiva industria, mientras la contraparte duerme en casa. Es ágil, sí, convierte al hijo en estrella, pero él quiere el control, ser el ventrílocuo del artista. Además, se añade el misterio de lo ocurrido con la madre.

Con la serie hay que ser precavido: Luis Miguel es uno de los productores. Pero eso la hace más interesante al convertirla en su desahogo ante una vida de tantos vaivenes, tal vez su réplica ante juicios de valor durante años. ¿Cómo ser cuando tu padre te vuelve célebre y a la vez conspira en contra?

La versión de la estrella no es nada deleznable como historia y espectáculo. Habrá que esperar a ver si aprovecha el interés recobrado en su imagen, bastante venida a menos por las infortunadas noticias de años recientes.

FICHA

Luis Miguel, la serie

Netflix

LEYENDA

La serie se estrenó este año a finales de abril y el último capítulo se transmitió el domingo 15 de julio

MÚSICA

“El daño”

Colibrí

En octubre de 2017, la agrupación Colibrí, del estado Bolívar, obtuvo una mención especial en el Festival Nuevas Bandas. Sin duda, fue una de las mejores del certamen. Los músicos, especialmente su vocalista Carlos Linares, demostraron un bagaje bien aprovechado en lo musical y vocal, además de buena interacción con el público. Entre los temas más populares se encuentra “Guasina”, canción de protesta bastante rock que forma parte de algunos compilados. Hace pocas semanas estrenaron “El daño”, más alejada de esas influencias que se entrega a lo electrónico y el synth pop. La letra cuenta la historia de una persona que se confiesa luego de haber engañado a otra, un mea culpa bailable que se puede conseguir en plataformas digitales.

LITERATURA

El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl

"Todo lo que no se relacionaba con la preocupación inmediata de la supervivencia de uno mismo y sus amigos carecía de valor. Todo se supeditaba a tal fin", escribió el psiquiatra Viktor Frankl sobre su experiencia en un campo de concentración en el libro El hombre en busca de sentido, publicado hace más de 50 años. Esta obra, considerada indispensable para entender la relación del ser humano con un momento de hostilidad y extrema adversidad, no pierde vigencia en situaciones que pueden ser similares, en las que el motivo de vida está estrechamente vinculado a las posibilidades de sobrevivir. Frankl divide su libro en varias etapas del proceso, como la llegada al campo, la vida en el campo y luego la ansiada e inesperada liberación.

CINE

Ant-Man y La avispa

Peyton Reed

Película que pierde la gracia de su antecesora. Dirigida por Peyton Reed y protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly, los dos superhéroes tienen que enfrentarse a un villano que no es convincente en sus viles propósitos, por lo que el guion no es sólido y busca refugiarse en la hilaridad de ciertos momentos que suelen saturar esta nueva historia del universo cinematográfico de Marvel. Ant-Man refrescó en 2015 toda la serie de sagas que confluyen en Avengers, pero esta secuela desinfla lo iniciado. Solo entretiene culposamente, pero en un año en el que han llegado a pantallas filmes como Pantera Negra y Avengers: Infinity War está opacada.