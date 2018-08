Smolansky: Hay 150 niños en refugio de venezolanos en Boa Vista

David Smolansly, ex alcalde en el exilio del municipio El Hatillo, visitó este domingo el refugio Jardim Floresta, en el que constató la estancia de más de 600 venezolanos atendidos por la Agencia de la ONU para los Refugiados y funcionarios de la Fuerza Armada de Brasil.

Smolansky indicó que hay 150 niños venezolanos en el refugio. Añadió que la mayoría viene de los estados Anzoátegui, Bolívar y Monagas.

"Recorriendo el refugio Jardim Floresta. Me indican que se les provee a 630 venezolanos de desayuno, almuerzo, cena y atención médica. Las personas pueden salir de sus refugios desde las 6:00 am para buscar trabajo, visitar a algún familiar o simplemente pasear por Boavista. Hasta las 10:00 pm se les permite el reingreso", indicó el ex funcionario público depuesto mediante su Twitter.

El ex alcalde contactó con una ciudadana llamada Andreína, oriunda del sector Propatria, en Caracas.

"Está en el refugio desde que abrió con su hija Valentina, de un año de edad. Su esposo se insertó en el mercado laboral instalando los toldos del albergue. Pronto saldrán del refugio a otra ciudad de Brasil", informó.

El representante del partido Voluntad Popular responsabilizó al presidente Nicolás Maduro de la situación de desplazados venezolanos y solicitó la solidaridad de los Estados de la región.

"No son sirios, son venezolanos. Carpas para refugiados; atención humanitaria por militares y Acnur; participación de Médicos sin Fronteras o la Cruz Roja. Un relato similar a un país en guerra. Es momento de solidaridad, atención y protección a quienes más lo necesitan. Maduro es el culpable de este deslave humano", aseveró el político.

